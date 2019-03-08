Всі хочуть боксувати з Ломаченком, всі думають, що він вразливий, – менеджер українця

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / fightbookmma.com

Егіс Клімас, який є менеджером чемпіона світу за версіями WBO і WBA в легкій вазі Василя Ломаченка, розповів про початок співпраці з українським боксером.

Клімас згадав, що на початку кар'єри було складно знайти суперника для українця. Тепер же всі хочуть бою з Василем.

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"На початку було дуже складно знаходити суперників для Ломаченка. Ніхто не хоче боксувати з хлопцем, у якого рекорд 5-1 або 3-1. Але зараз Василь очолює рейтинг p4p (Термін для бійця, який визнаний найкращим незалежно від вагової категорії, – Спорт24)", – сказав Клімас.

Кожен знає, що бій з Ломаченко зараз принесе багато грошей. Думаю, зараз це зробити трішки простіше, ніж раніше, тому що зараз всі хочуть боксувати з Василем. У бою з Марріагою у Василя було розсічення, тоді всі зрозуміли, що він не машина, а людина, у нього теж є кров. Лінарес зміг його піймати й відправити в нокдаун. Тепер всі думають, що Ломаченко вразливий,
– зазначив менеджер Ломаченка.

"Зараз суперники думають, що після перемоги над Ломаченком зможуть поставити своє ім'я вище його. Зараз простіше знайти суперника для Василя", – додав Клімас.

 

 

Спорт 24 повідомляв, що наступний бій Ломаченка офіційно відбудеться 12 квітня 2019 року проти Ентоні Кролли. Сторони домовилися без проведення торгів, які переносилися декілька разів.

Також одразу після офіційного оголошення про цей бій, букмекери розпочали прийом ставок. Василь Ломаченко є фаворитом у цьому бою. При цьому майже абсолютним.

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Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
Джерело: 24 Канал
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