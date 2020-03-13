Всі матчі чемпіонату Англії офіційно призупинені до 4 квітня

Англійська Прем'єр-ліга і турніри, що проходять під егідою Англійської футбольної ліги (починаючи з Чемпіоншипа і нижче) будуть припинені як мінімум до 4 квітня через коронавірус.

Засідання правління EFL схвалило це рішення одноголосно. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

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The Premier League, FA, EFL and WSL have collectively agreed to postpone the professional game in England



Full statement: https://t.co/XcDyzBp4Ol pic.twitter.com/cmYjoY3LRR — Premier League (@premierleague) March 13, 2020

Виконавчий директор Прем'єр-ліги Річард Мастерс зазначив: "Перш за все, ми бажаємо Мікелю Артеті і Каллум Хадсону-Одоі якнайшвидшого одужання, а також всім іншим, які постраждали від COVID-19. У цій безпрецедентній ситуації ми тісно співпрацюємо з нашими клубами, урядом і ФА".

В приватному порядку офіційні особи вважають малоймовірним, що турніри будуть відновлені саме 4 квітня.

Через пандемію коронавірусу вже були припинені чемпіонати Італії, Іспанії, та Франції. Матчі без глядачів пройдуть у Німеччині, Україні, Польщі, Грузії, Румунії та інших країнах.

Футболісти "Ювентуса" та "Інтера" вирушили на карантин після того, як позитивний тест на COVID-19 здав центрбек "Юве" Даніеле Ругані.

Також у головного тренера лондонського "Арсенала" Мікеля Артети підтвердили захворювання на коронавірус. Через це тренувальну базу "канонірів" тимчасово закриються, а штаб клубу самоізолюється.

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