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Всі матчі чемпіонату Англії офіційно призупинені до 4 квітня

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Чемпіонат Англії призупинений / mediano.nu

Англійська Прем'єр-ліга і турніри, що проходять під егідою Англійської футбольної ліги (починаючи з Чемпіоншипа і нижче) будуть припинені як мінімум до 4 квітня через коронавірус.

Засідання правління EFL схвалило це рішення одноголосно. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

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Виконавчий директор Прем'єр-ліги Річард Мастерс зазначив: "Перш за все, ми бажаємо Мікелю Артеті і Каллум Хадсону-Одоі якнайшвидшого одужання, а також всім іншим, які постраждали від COVID-19. У цій безпрецедентній ситуації ми тісно співпрацюємо з нашими клубами, урядом і ФА".

В приватному порядку офіційні особи вважають малоймовірним, що турніри будуть відновлені саме 4 квітня.

  • Через пандемію коронавірусу вже були припинені чемпіонати Італії, Іспанії, та Франції. Матчі без глядачів пройдуть у Німеччині, Україні, Польщі, Грузії, Румунії та інших країнах.
  • Футболісти "Ювентуса" та "Інтера" вирушили на карантин після того, як позитивний тест на COVID-19 здав центрбек "Юве" Даніеле Ругані.
  • Також у головного тренера лондонського "Арсенала" Мікеля Артети підтвердили захворювання на коронавірус. Через це тренувальну базу "канонірів" тимчасово закриються, а штаб клубу самоізолюється.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус Covid-19 АПЛ Спорт Футбол
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