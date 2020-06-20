Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі може зрівнятися з Василем Ломаченко. Британець може отримати статус "франчайзинговий чемпіона".

Президент WBC Маурісіо Сулейман відповів на питання про присудження статусу "франчайзингового чемпіона" Ф'юрі. Про це повідомляє Sky Sports.

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Ф'юрі отримав відповідь WBC

"Ми розглядаємо окремо кожну вагову категорію. WBC на зв'язку з кожним чемпіоном, щоб оцінити їх поточний статус і плани. WBC буде розглядати кожен випадок, враховуючи всі змінні, які мають відношення до цієї справи", – сказав Сулейман.

У наданні статусу "франчайзингового чемпіона" Ф'юрі зацікавлений, адже не хоче проводити бій з Ділліаном Уайтом.

Британець Уайт – офіційний претендент на титул WBC.

Натомість Ф'юрі найближчим часом повинен провести бій з Деонтеєм Уайлдером. Далі Тайсона чекають два поєдинки з Джошуа, на які вже підписаний контракт.

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Що таке "франчайзинговий чемпіон"

Цей статус надає боксерська рада WBC. Наразі відповідне звання мають українець Василь Ломаченко та мексиканець Сауль Альварес.

Це позначення бійця за специфічним критерієм. Франшиза – це позначення, яке не підлягає передачі.

Якщо інший боксер переможе "франчайзингового чемпіона", то він не стане ним.

Статус дозволяє уникати обов'язкових поєдинків, а формально пояс чемпіона дістається іншому боксеру.

Наприклад. Василь Ломаченко 31 серпня 2019 року виграв пояс WBC у легкій вазі.

Та вже до кінця року титул опинився у руках Девіна Хейні, адже WBC надала Ломаченку статус "франчайзингового чемпіона".