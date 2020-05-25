Вслід за Шевченком: Усик показав, як освоює нове хобі – відео

Український боксер Олександр Усик досі чекає на офіційну дату поєдинку з Дереком Чісорою. У вільний від тренувань час боксер не тільки бореться з "хейтерами", але й освоює нові види діяльності.

Усик пішов по стопах Шевченка

Непереможний 33-річний боксер пішов по стопах тренера збірної України Андрія Шевченка, пише 24 канал. Боксер суперважкої ваги також активно освоює гольф.

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У своєму інстаграмі Олександр опублікував відео з гольф-клуба. Спортсмен продемонстрував, як виконав три удари.

Після другого удару чоловік на задньому плані похвалив боксера. "Ідеальний", – сказав чоловік.

Також слід звернути увагу на стиль боксера. Усик одягнув різні кеди: на правій нозі білого кольору, на лівій – чорного.

У коментарях фанати Усика звернули увагу не тільки на його спортивні досягнення, але й кеди.

"На другий такий же кросівок не вистачило?", – пожартував підписник.

Коли відбудеться бій Усик – Чісора? Зустріч боксерів мала відбутися 23 травня у Лондоні (Англія). Поєдинок вимушено перенесли через пандемію COVID-19. На цей момент точна дата бою невідома. Ймовірно Усик і Чісора зустрінуться у липні в Саудівській Аравії.