Вслід за Фуркадом: фінка Макаряйнен завершує кар'єру – прощальне послання
Зіркова фінська біатлоністка Кайса Макаряйнен, слідом за Мартеном Фуркадом, оголосила про завершення кар'єри.
Гонка переслідування в Контіолахті стала для неї прощальною гонкою. Про це вона повідомила на своїх сторінках в соцмережах.
Остання гонка Макаряйнен Вірер у драматичній гонці виграла в Екхофф великий Кришталевий глобус
Я провела свої перші біатлонні тренування на цьому стадіоні в 2003 році, і сьогодні моя міжнародна кар'єра раптово завершиться тут. Не так, як я планувала, без глядачів, але це був не наш вибір. Я нормально прийняла це рішення, хоча мене переповнюють емоції і цей сезон був складним. Але це не забере у мене всього того хорошого, що у мене було в біатлоні у минулому.
Сьогодні я буду насолоджуватися своєю останньою гонкою Кубка світу в кар'єрі наповну, з моїми чудовими колегами. Це останнє переслідування зі мною, дівчата! Коли Кубок світу повернеться в нормальне русло, я хотіла б мати можливість якимось чином ще раз зустрітися зі своїми фанатами,
– написала Макаряйнен.
Досягнення Кайси Макаряйнен
- чемпіонка світу
- 5-разова призерка чемпіонатів світу
- 27 перемог на Кубку світу
- 87 подіумів Кубка світу
- 3 Великих кришталевих глобуса
- 5 Малих кришталевих глобусів
Напередодні, як відомо, семиразовий володар Кришталевого глобуса Мартен Фуркад оголосив про завершення кар'єри.
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