Вслід за Фуркадом: фінка Макаряйнен завершує кар'єру – прощальне послання

Зіркова фінська біатлоністка Кайса Макаряйнен, слідом за Мартеном Фуркадом, оголосила про завершення кар'єри.

Гонка переслідування в Контіолахті стала для неї прощальною гонкою. Про це вона повідомила на своїх сторінках в соцмережах.

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Я провела свої перші біатлонні тренування на цьому стадіоні в 2003 році, і сьогодні моя міжнародна кар'єра раптово завершиться тут. Не так, як я планувала, без глядачів, але це був не наш вибір. Я нормально прийняла це рішення, хоча мене переповнюють емоції і цей сезон був складним. Але це не забере у мене всього того хорошого, що у мене було в біатлоні у минулому.



Сьогодні я буду насолоджуватися своєю останньою гонкою Кубка світу в кар'єрі наповну, з моїми чудовими колегами. Це останнє переслідування зі мною, дівчата! Коли Кубок світу повернеться в нормальне русло, я хотіла б мати можливість якимось чином ще раз зустрітися зі своїми фанатами,

– написала Макаряйнен.

Досягнення Кайси Макаряйнен

чемпіонка світу

5-разова призерка чемпіонатів світу

27 перемог на Кубку світу

87 подіумів Кубка світу

3 Великих кришталевих глобуса

5 Малих кришталевих глобусів

Напередодні, як відомо, семиразовий володар Кришталевого глобуса Мартен Фуркад оголосив про завершення кар'єри.

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