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Вслід за Фуркадом: фінка Макаряйнен завершує кар'єру – прощальне послання

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Кайса Макаряйнен завершила кар'єру / Getty Images

Зіркова фінська біатлоністка Кайса Макаряйнен, слідом за Мартеном Фуркадом, оголосила про завершення кар'єри.

Гонка переслідування в Контіолахті стала для неї прощальною гонкою. Про це вона повідомила на своїх сторінках в соцмережах.

Остання гонка Макаряйнен Вірер у драматичній гонці виграла в Екхофф великий Кришталевий глобус

Я провела свої перші біатлонні тренування на цьому стадіоні в 2003 році, і сьогодні моя міжнародна кар'єра раптово завершиться тут. Не так, як я планувала, без глядачів, але це був не наш вибір. Я нормально прийняла це рішення, хоча мене переповнюють емоції і цей сезон був складним. Але це не забере у мене всього того хорошого, що у мене було в біатлоні у минулому.

Сьогодні я буду насолоджуватися своєю останньою гонкою Кубка світу в кар'єрі наповну, з моїми чудовими колегами. Це останнє переслідування зі мною, дівчата! Коли Кубок світу повернеться в нормальне русло, я хотіла б мати можливість якимось чином ще раз зустрітися зі своїми фанатами,
– написала Макаряйнен.

Досягнення Кайси Макаряйнен

  • чемпіонка світу
  • 5-разова призерка чемпіонатів світу
  • 27 перемог на Кубку світу
  • 87 подіумів Кубка світу
  • 3 Великих кришталевих глобуса
  • 5 Малих кришталевих глобусів

Напередодні, як відомо, семиразовий володар Кришталевого глобуса Мартен Фуркад оголосив про завершення кар'єри.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Новини біатлону
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