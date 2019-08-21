Вслід за Хацкевичем "Динамо" покидає іноземний фахівець

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Вісенте Гомес
Вісенте Гомес / fcdynamo.kiev.ua

Іспанський фахівець Вісенте Гомес прийняв рішення покинути "Динамо". Гомес тільки влітку повернувся у "Динамо", але покидає команду вслід після відставки Олександра Хацкевича.

Іспанця не включили до тренерського штабу Олексія Михайличенка. Також, за інформацією, яка розміщена на сайті киян, Гомеса нема серед тренерів жодної з команд "Динамо".

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Керівництво столичного клубу начебто розглядало варіант, що Гомес залишиться працювати в структурі клубу.

Іспанець повернувся до "біло-синіх" у кінці червня. До цього він працював у "Динамо" із Сергієм Ребровим (2014-2017 роках).

Вісенте Гомес не був звільнений разом з іншим тренерським штабом Олександра Хацкевича. Білорус втретє поспіль не зміг вивести "Динамо" у Лігу чемпіонів. Кияни за сумою двох матчів програли "Брюгге".

15-го серпня "Динамо" офіційно очолив Олексій МихайличенкоСвій перший офіційний матч на посаді головного тренера "Динамо" Олексій Михайличенко проведе 24-го серпня. У рамках 4-го туру чемпіонату України кияни вдома зіграють проти "Олімпіка".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Олексій Михайличенко Олександр Хацкевич
Джерело: Sport Arena
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