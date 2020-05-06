Вслід за Тайсоном: 57-річна легенда боксу Евандер Холіфілд натякнув на повернення у ринг

Колишній абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфілд опублікував пост з натяком на повернення в ринг. У минулому році Холіфілд вже говорив про можливість повернутися в бокс.

57-річний спортсмен залишив в Twitter фото з написом "Камбек", підписавши його: "Відступ тільки прокладає шлях для повернення".

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A setback only paves the way for a comeback pic.twitter.com/rBbWyVTL5z — Evander Holyfield (@holyfield) May 3, 2020

Холіфілд, який в своєму активі має дві перемоги над Тайсоном, в останній раз виходив на ринг у 2011 році перш ніж в 2014 році оголосити про завершення кар'єри.

У минулому році Холіфілд вже говорив про можливість повернутися в бокс заради виставкових поєдинків.

Раніше своє повернення в бокс анонсував Майк Тайсон. 53-річний боксер вже почав тренування і показав відмінну форму.

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