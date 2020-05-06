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Вслід за Тайсоном: 57-річна легенда боксу Евандер Холіфілд натякнув на повернення у ринг

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Евандер Холіфілд
Евандер Холіфілд / Getty Images

Колишній абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфілд опублікував пост з натяком на повернення в ринг. У минулому році Холіфілд вже говорив про можливість повернутися в бокс.

57-річний спортсмен залишив в Twitter фото з написом "Камбек", підписавши його: "Відступ тільки прокладає шлях для повернення".

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Холіфілд, який в своєму активі має дві перемоги над Тайсоном, в останній раз виходив на ринг у 2011 році перш ніж в 2014 році оголосити про завершення кар'єри.

У минулому році Холіфілд вже говорив про можливість повернутися в бокс заради виставкових поєдинків.

Раніше своє повернення в бокс анонсував Майк Тайсон. 53-річний боксер вже почав тренування і показав відмінну форму.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
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