Втрати України перед грою із Сербією: Шевченко розповів, чи зіграє важливий захисник

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко провів прес-конференцію напередодні матчу із Сербією у Львові в рамках відбірного турніру Євро-2020.

Тренер Сербії Младен Крстаїч на своїй прес-конференції заявив, що вже знає, який склад випустить на матч проти України

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Андрій Шевченко під час прес-конференції сказав, що також приблизно знає, хто вийде з перших хвилин.

Усі хлопці, які працюють з нами на зборі, готові до гри та почувають себе добре. Приблизно я також знаю склад, але остаточно визначимося завтра,

– сказав Шевченко.

Окрім того, Шевченко прокоментував ситуацію з Віталієм Миколенко, який через травму не поїхав на чемпіонат світу U-20, та чи зіграє Андрій Лунін, який вимушено покинув збірну U-20.

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Миколенко приїхав до нас в нормальному стані, він проводив останні ігри за свій клуб. Він тренувався на рівні з усіма та готовий до гри. А чи гратиме Лунін – побачите завтра. У нас велика конкуренція за місце у воротах,

– резюмував Андрій Миколайович.

Не допоможуть збірній України в матчі із Сербією цілий ряд футболістів: Андрій Ярмоленко, Василь Кравець, Іван Петряк, Сергій Сидорчук, Артем Шабанов та Сергій Болбат. У Сербії не зіграє зірковий півзахисник Сергєй Мілінковіч-Савіч.

Кваліфікаційний поєдинок чемпіонату Європи Україна – Сербія відбудеться у п'ятницю, 7-го червня. Гра відбудеться у Львові, початок, о 21:45. Букмекери вважають саме збірну України фаворитом протистояння.