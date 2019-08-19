Вукоєвіч розповів деталі про скандал зі "Слава Україні!" на Чемпіонаті світу у Росії

Чемпіонат світу з футболу в Росії у 2018 році відзначився скандалом. Росіяни образилися на гравця та тренера збірної Хорватії, які після перемоги над збірною Росії вигукнули "Слава Україні!". Через рік після цього випадку Огнєн Вукоєвіч розповів як все це було.

Нагадаємо, після чвертьфіналу ЧС-2018, у якому Хорватія у серії післяматчевих пенальті перемогла Росію, захисник Домагой Віда та помічник тренера Огнєн Вукоєвіч записали відеозвернення, яке закінчувало словами "Слава Україні!". Обоє раніше виступали в київському "Динамо", а Вукоєвіч – зараз працює у штабі київського клубу.

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У інтерв'ю SportArena Вукоєвіч заперечив, що у цьому випадку був політичний підтекст.

Ні, я відразу сказав, що не було ніяких політичних контекстів. Ми про це взагалі не думали. Нас цікавило тільки футбол. Політика нас взагалі не цікавить, адже ми футбольні люди. Це було і пройшло,

– заявив Вукоєвіч.

При цьому він додає, що не вважає цей поступок геройським (Вукоєвічу хотіли присвоїти звання почесного жителя міста Київ).

"Я навіть не думав про це. Тільки про футбол всі думки були. Я ніякий не герой і не чекаю ніяких почестей", – розповів Вукоєвіч.

Варто додати, що російська сторона вимагала відсторонити Віду та Вукоєвіча. Однак вони залишилися у збірній та разом з нею здобули срібні медалі ЧС-2018.