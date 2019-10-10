Вулицю Івано-Франківська перейменували на честь легендарного спортсмена
Депутати Івано-Франківської міської ради назвали нову вулицю міста на честь відомого легкоатлета Романа Вірастюка.
Так депутати вирішили вшанувати пам’ять уродженця Івано-Франківська, бронзового призера Чемпіонату Європи, чотириразового срібного призера Кубку Європи, учасника олімпіади в Атланті Романа Вірастюка, пише "Правда".
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Його іменем назвали новостворену вулицю в місті. Вірастюк помер 27 липня. 50-річному легкоатлету за кілька днів до цього провели тривалу операцію на серці.
По завершенню спортивної кар'єри Вірастюк присвятив себе громадській роботі, займав посаду голови департаменту олімпійських видів спорту в Міністерстві молоді та спорту України.
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