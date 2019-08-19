Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекерів на матч другого туру Прем'єр-ліги

Червоні дияволи спробують приручити вовків. У завершальному поєдинку другого туру Прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" їде в гості до "Вулверхемптона". Матч відбудеться сьогодні, 19 серпня.

Експерти фаворитом вважають гостей.

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Коефіцієнт:

• на перемогу "Манчестер Юнайтед" – 2,43

• на перемогу господарів "Вулверхемптон" – 3,28

• на нічию – 3,26.



"Вулверхемптон" – "Манчестер Юнайтед"

• "Вулверхемптон" 2:1 "Манчестер Юнайтед"

• "Вулверхемптон" 2:1 "Манчестер Юнайтед"

• "Манчестер Юнайтед" 1:1 "Вулверхемптон"



Прогноз букмекерів на матч другого туру Прем'єр-ліги

Хоча минулого сезону ці суперники зустрічалися тричі. І "Вулверхемптон" здобув дві звитяги, ще одну дуель звівши до нічиєї.

Чи зможе "Манчестер Юнайтед" перервати невдалу серію – скоро дізнаємося. Стартовий свисток цього матчу пролунає сьогодні, 19 серпня, о 22:00.