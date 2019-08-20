"Вулверхемптон" завдяки казковому голу вирвав нічию в МЮ, Погба не забив пенальті: відео

"Вулверхемптон" у рідних стінах зумів не програти титулованому "Манчестер Юнайтед". У понеділок, 19-го серпня, команди розійшлися бойовою нічиєю в рамках 2-го туру чемпіонату Англії.

Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед 1:1

Голи: Невеш, 53 – Марсьяль, 27

Незабитий пенальті: Погба, 68 (МЮ)

Дежавю: "Манчестер Сіті" на останніх секундах вирвав перемогу в "Тоттенхема", але арбітр скасував гол

У першому таймі територіальною перевагою володіли гості. Зокрема, підопічні Уле Гуннара Сульшера прекрасно пресингували футболістів "Вулверхемптона" ще на їх половині поля. Відтак у "вовків" майже не було небезпечних моментів у першому таймі.

Водночас "червоні дияволи" зуміли провести результативну атаку. Несподіваному комбінацію гостей потужним ударом під поперечину завершив Антоні Марсьяль. З рахунком 1:0 на користь МЮ команди пішли на відпочинок.

По перерві Нуну Ешпіріту Санту вніс деякі корективи в гру "вовків". Зокрема, підсилив атаку Адама Траоре, який упродовж другого тайму створив чимало проблем оборонцям гостей.

На 53 хвилині господарі зрівняли рахунок. "Вовки" нестандартно розіграли кутовий: Жоау Моутінью отримав м'яч у штрафному, віддав пас на Невеша, який стояв на лінії штрафного. Останній другим дотиком прекрасно пробив під поперечину – 1:1.

На 68 хвилині гості отримали чудовий шанс вирвати перемогу. "Манчестер Юнайтед" заробив пенальті. Однак удар з позначки не зумів реалізувати Поль Погба. Француз пробив потужно, але точно в руки неймовірному Рую Патрісіу. Відтак, команди розійшлися миром.

Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед – відеоогляд матчу