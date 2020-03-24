Усик – Чісора: бій офіційно переносять на невизначений термін

Глава Matchroom Boxing Едді Хірн повідомив, що бій Олександр Усик – Дерек Чісора перенесуть. Офіційна інформація про долю поєдинку з'явиться упродовж тижня.

Хірн у коментарі IFL заявив, що шанси провести боксерські бої у травні і навіть у червні вкрай малі.

Варте уваги Ломаченко – Лопес: WBO скасувала всі свої поєдинки

Я думаю, що бої Усик – Чісора і Повєткін – Уайт будуть перенесені. Ми зробимо офіційне оголошення на цьому тижні щодо цих двох поєдинків,

– цитує Хірна Boxingnews24.

Поєдинки будуть перенесені через карантин, який спричинений пандемією коронавірусу.

Щодо нової дати бою Усик – Чісора, то Хірн заявив, що бій не відбудеться відразу після завершення карантину.

Наприклад, знімаються обмеження і ми говоримо: "В суботу буде великий бій, хто прийде?". Людям потрібен час, щоб набути впевненості. Упевнений, люди з радістю будуть дивитися спортивні змагання, але для цього потрібно слушний час,

– резюмував Хірн.

Важливо. У Британії підтверджено 5,5 тисячі випадків коронавірусу, 281 особа померла. На території Сполученого Королівства оголошено суворий карантин.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.