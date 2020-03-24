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Усик – Чісора: бій офіційно переносять на невизначений термін

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Олександр Усик і Дерек Чісора / matchroomboxing

Глава Matchroom Boxing Едді Хірн повідомив, що бій Олександр Усик – Дерек Чісора перенесуть. Офіційна інформація про долю поєдинку з'явиться упродовж тижня.

Хірн у коментарі IFL заявив, що шанси провести боксерські бої у травні і навіть у червні вкрай малі.

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Я думаю, що бої Усик – Чісора і Повєткін – Уайт будуть перенесені. Ми зробимо офіційне оголошення на цьому тижні щодо цих двох поєдинків,
– цитує Хірна Boxingnews24.

Поєдинки будуть перенесені через карантин, який спричинений пандемією коронавірусу.

Щодо нової дати бою Усик – Чісора, то Хірн заявив, що бій не відбудеться відразу після завершення карантину.

Наприклад, знімаються обмеження і ми говоримо: "В суботу буде великий бій, хто прийде?". Людям потрібен час, щоб набути впевненості. Упевнений, люди з радістю будуть дивитися спортивні змагання, але для цього потрібно слушний час,
– резюмував Хірн.

Важливо. У Британії підтверджено 5,5 тисячі випадків коронавірусу, 281 особа померла. На території Сполученого Королівства оголошено суворий карантин.

Усик – чісора: головне

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Олександр Усик Усик – Чісора Бокс
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