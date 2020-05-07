Усик і Ломаченко потрапили в базу "Миротворця"

Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик потрапили в базу "Миротворця". Спортсмени потрапили до бази після участі у російському фільмі про церкви.

Боксерів звинувачують у запереченні російської агресії проти України, участі в антиукраїнських пропагандистських заходах РФ, маніпуляції суспільно значущою інформацією.

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Також Усика та Ломаченка називають противниками незалежності українського православ'я від контролю Росії.

Дані боксерів помістили в розділ "Чистилище". Це база людей, які на думку учасників проєкту, здійснювали антиукраїнські дії або говорили антиукраїнські слова.

Профайл Усика на сайті "Миротворець" можна подивитися за цим посиланням.

Довідка. "Миротворець" – це недержавна організація. Займається дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Що відомо про фільм за участі боксерів

Українці знялися у пропагандистському фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес" , який оприлюднив один із монастирів Російської православної церкви.

, який оприлюднив один із монастирів Російської православної церкви. Фільм вихваляє православ'я Московського патріархату і єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.

Спортсмени розповідають про свою дружбу з росіянами та заявляють, що українці й росіяни – "єдиний народ".

Окрім Усика та Ломаченка, у фільмі знялися російський боксер Олександр Трубніков і боєць рукопашного стилю Олексій Назаров. Фігурують у стрічці й різні священнослужителі, зокрема – митрополит УПЦ Московського патріархату Онуфрій.

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