Олександр Усик здобув дострокову перемогу в бою проти Чазза Візерспуна

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Усик – Уізерспун: результат бою – хто переміг 12 жовтня 2019

Український боксер Олександр Усик вдало дебютував у суперважкій вазі. У першому бою в новій ваговій категорії українець здобув дострокову перемогу над Чаззом Візерспуном.

Усик на цей бій вийшов у шортах з написом "Ліза" ззаду на поясі. Там звати доньку Олександра. По боках були написи "Сімферополь" та "Україна".

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Традиційно для бою важковаговиків, боксери розпочали з розвідки. Тож в першому раунді було мало чого цікавого. А вже на початку другого раунду українець "приклався" з лівої. Він захопив центр рингу, "ганяючи" суперника навколо. Хоча і в Чазза теж проходили удари.

Візерспун більше працював правою рукою, натомість Усик намагався його "дістати" лівим боковим ударом. Наприкінці третього раунду в українця почали проходити удари. Вже у четвертому раунді американець частіше став опиратися на канати. В Усика навіть пройшла трійка, він пішов "добивати" суперника, але й Візерспун відповів на цей своїй влучним ударом. А у п'ятому раунді влучних ударів стало значно більше..

Вже з початку шостого раунду Усик активно пішов вперед. Його суперник не завжди встигав за ним. А закінчився раунд тим, що Усик "загнав" суперника у кут рингу. Але американець вистояв. Та це було не довго. Після сьомого раунду він відмовився проводити бій. Тож Усик здобув дострокову перемогу у цьому бою!

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Усик – Спонг Олександр Усик
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