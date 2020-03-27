У гравця збірної України В'ячеслава Боброва діагностували коронавірус

У форварда збірної України з баскетболу В'ячеслава Боброва виявили коронавірус. Днями гравець іспанської "Фуенлабради" здав позитивний тест на наявність вірусу.

Про це сам В'ячеслав повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Для багатьох вже не секрет, що у мене позитивний результат на коронавірус! Зараз я перебуваю ще в лікарні, так як крім коронавіруса у мене ще одностороння пневмонія. Прошу всіх поставитися до цієї проблеми серйозніше, так як це може статися з кожним. Можу припустити, що захворів, коли повертався додому з Іспанії. Дуже багато людей в аеропорту були без масок і неналежним чином поставилися до здоров'я інших людей. Очікував більш жорсткої перевірки по прильоту, але у нас всього лише перевірили температуру при виході з літака.



Незважаючи на втому лікарів, тут не грубіянять, не підвищують голос, завжди привітно ставляться, бажають завжди якнайшвидшого одужання. Дякую вам велике за все! Будь ласка, мийте частіше руки, обробляйте антисептиком руки, речі, предмети яких ви торкаєтеся. Не лінуйтеся, ви можете врятувати себе і своїх близьких, уберегти їх від усього цього. Будьте здорові,

– написав він.

З початком карантину в Іспанії "Фуенлабрада" відпустила своїх гравців додому, в тому числі і Боброва.

У поточному сезоні Ліги АСВ українець зіграв в 21 матчі, в середньому за гру набираючи по 7,1 очка і роблячи 3,2 підбирання.



Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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