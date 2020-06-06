Нові випадки вживання заборонених препаратів виявлені в російському спорті. Цього разу на допінгу попались одразу три спортсмени, які представляють важку атлетику, а також один волейболіст.

Про це повідомила Міжнародна федерація важкої атлетики. Повторні позитивні допінг-проби виявили у трьох росіян: Надії Євстюхіної, Олега Чена і Давида Беджаняна.

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Організація перевірила тести, які були зроблені ще у 2015-му році. У аналізах спортсменів був знайдений заборонений метаболіт дегідрохлорметилтестостерон.

Що таке дегідрохлорметилтестостерон? Це речовина з групи анаболічних андрогенних стероїдів, яка включена до складу заборонених препаратів.

Ще з 2019 року усі троє росіян є у списку відсторонених спортсменів, коли їх підозрювали в іншому порушенні антидопінгових правил.

Також на допінгу "погорів" ще один спортсмен, щоправда, вже не важкоатлет. Заборонені у крові речовини знайшли у волейболіста В'ячеслава Руднєва з команди "Югра-Самотлор". Аналіз був зроблений ще в лютому, але рішення про дворічну дискваліфікацію з'явилося лише зараз.

Спортивні здобутки відсторонених спортсменів

Євстюхіна – триразова чемпіонка світу (2011, 2013 та 2014) та бронзова призерка Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні. Тієї медалі її позбавили після повторного огляду допінг-проб. До слова, спортсменка вже встигла завершити свою спортивну кар'єру.

Чен двічі перемагав на чемпіонатах Європи (2013, 2014) і ставав призером чемпіонату світу.

Беджанян – призер чемпіонатів світу і дворазовий чемпіон Європи (2012, 2013).

Це не крайні випадки знаходження заборонених речовин у крові російських спортсменів. До слова, Росію чекає ще один допінговий скандал. У 36 футболістів бути виявлені позитивні результати на допінг. Серед цієї чималої кількості гравців, які вживали заборонені речовини, є і футболісти збірної Росії, пише англійське видання Diaily Mail.

Допінг-скандал у Росії