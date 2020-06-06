Вже не чемпіони: одразу чотири російських спортсмени "погоріли" на допінгу
Нові випадки вживання заборонених препаратів виявлені в російському спорті. Цього разу на допінгу попались одразу три спортсмени, які представляють важку атлетику, а також один волейболіст.
Про це повідомила Міжнародна федерація важкої атлетики. Повторні позитивні допінг-проби виявили у трьох росіян: Надії Євстюхіної, Олега Чена і Давида Беджаняна.
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Організація перевірила тести, які були зроблені ще у 2015-му році. У аналізах спортсменів був знайдений заборонений метаболіт дегідрохлорметилтестостерон.
Що таке дегідрохлорметилтестостерон? Це речовина з групи анаболічних андрогенних стероїдів, яка включена до складу заборонених препаратів.
Ще з 2019 року усі троє росіян є у списку відсторонених спортсменів, коли їх підозрювали в іншому порушенні антидопінгових правил.
Також на допінгу "погорів" ще один спортсмен, щоправда, вже не важкоатлет. Заборонені у крові речовини знайшли у волейболіста В'ячеслава Руднєва з команди "Югра-Самотлор". Аналіз був зроблений ще в лютому, але рішення про дворічну дискваліфікацію з'явилося лише зараз.
Спортивні здобутки відсторонених спортсменів
- Євстюхіна – триразова чемпіонка світу (2011, 2013 та 2014) та бронзова призерка Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні. Тієї медалі її позбавили після повторного огляду допінг-проб. До слова, спортсменка вже встигла завершити свою спортивну кар'єру.
- Чен двічі перемагав на чемпіонатах Європи (2013, 2014) і ставав призером чемпіонату світу.
- Беджанян – призер чемпіонатів світу і дворазовий чемпіон Європи (2012, 2013).
Це не крайні випадки знаходження заборонених речовин у крові російських спортсменів. До слова, Росію чекає ще один допінговий скандал. У 36 футболістів бути виявлені позитивні результати на допінг. Серед цієї чималої кількості гравців, які вживали заборонені речовини, є і футболісти збірної Росії, пише англійське видання Diaily Mail.
Допінг-скандал у Росії
- у вересні 2019 року виконком WADA ініціював розгляд питання про невідповідність Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) міжнародного кодексу у зв'язку з виявленими змінами в базі даних московської лабораторії, яка містить дані перевірки російських спортсменів за період з 2012 по 2015 рік.
- 9 грудня виконком Всесвітнього антидопінгового агентства погодився з рекомендаціями комітету щодо відповідності та позбавив РУСАДА статусу. Причина – російська сторона вносила зміни в базу даних Московської лабораторії. Саму Московську антидопінгову лабораторію позбавили ліцензії.
- Крім того, Росію відсторонили на 4 роки від великих міжнародних змагань (чисті спортсмени зможуть виступати в нейтральному статусі), а також позбавили права проведення великих турнірів протягом 4 років.