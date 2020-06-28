Британець Дерек Чісора та українець Олександр Усик готуються до очного протистояння. Бій, який був перенесений через карантин, все ще може відбутися цього року.

Чісора заявив про повернення

36-річний Чісора у своєму інстаграмі повідомив, що продовжує готуватися до поєдинку. Британець заявив, що вже скоро повернеться у ринг.

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"Ми готуємося. Скоро повертаюся на ринг", – написав Чісора під фото з тренування.

Тренування Усика

Не збавляє обертів і 33-річний Усик. Український боксер продемонстрував, як стоїть на кільцях.

Також Усик вкотре нагадав про відмінну роботу ніг, показавши запальний танець.

Коли бій Усик – Чісора

Активна підготовка обох боксерів може свідчити, що поєдинок не за горами. Поки нової офіційної дати зустрічі все ще немає.

Водночас промоутерська компанія Matchroom Boxing, яка організовує бій, показала перші фотографії "Бійцівського саду".

Саме там відбуватиметься перший боксерський бій компанії під час карантину. Чи пройде там бій Усик – Чісора – не відомо.

Глава Matchroom Boxing Едді Хірн повідомляв, що Усик та Чісора, ймовірно, поб'ються у жовтні 2020 року.