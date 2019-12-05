Вже давно зрозуміла, що індивідуальна гонка – це моє, – Джима прокоментувала срібло Кубка світу

Українка Юлія Джима виграла срібло жіночої індивідуальної гонки на етапі Кубка світу з біатлону в шведському Естерсунді.

Після гонки Юлія була небагатослівна і коротко підбила підсумки свого тріумфу.

До слова: Джима фінішувала другою в індивідуальній гонці Кубка світу

Срібло для мене сьогодні, як перше місце. Чотири нуля на стрільбі буває рідко. Нога мене ще турбує, але немає різкого болю. Вже давно зрозуміла, що індивідуальна гонка – це моє,

– сказала Джима в ефірі "UA:Перший".

Джима, яка лідирувала після 4 вогневого рубежу, поступилася француженці Жустін Брезі більше 15 секунд на останньому колі і завоювала срібло. Підсумковий результат українки – 42:46.2.

Також Україну в гонці представляли Дар'я Блашко (21), Віта Семеренко (28), Анастасія Меркушина (31), Валентина Семеренко (57).

Кубок світу з біатлону продовжиться 7-8 грудня. У шведському Естерсунді відбудуться класичні естафети.