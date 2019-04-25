Вже сам хотів вибігти на поле, – Віталій Кличко про матч "Динамо" – "Шахтар"

Мер Києва та вічний чемпіон WBC Віталій Кличко разом з братом Володимиром відвідали матч "Динамо" – "Шахтар" на НСК "Олімпійський" 24 квітня. І Кличко-старший навіть був готовий вибігти на поле під час цього матчу.

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Віталій Кличко після матчу відвідав гравців "Динамо" у підтрибунному приміщені. Він зізнався, що у цьому матчі вболівав саме за київську команду. І готовий навіть був допомогти їм перемогти, вибігши на поле.

"Перший тайм був не такий інтенсивний, але під кінець другого я вже сам хотів на поле вибігти. Вболівав за "Динамо"... як мер Києва може вболівати за "Шахтар"? Якщо "Шахтар" буде грати в фіналі Ліги чемпіонів, то це одна історія. Уже багато років вболіваю за "Динамо", – розповів Віталій Кличко у коментарі Football Hub.

За його словами, він ходив на "Динамо", коли йому було 16-20 років.

"Тоді нас не називали ультрас. Але ми всю ніч ходили по Києву та міліція нас ганяла", – розповів Віталій Кличко.

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