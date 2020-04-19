Вже зараз зрозуміло: з Хачеріді Брест попав – ексгравця збірної України критикують у Білорусі
Український футболіст Євген Хачеріді підвів "Динамо" Брест у чемпіонаті Білорусі. Непотрібне вилучення Євгена призвело до поразки його команди, за що футболіст отримав критику на свою адресу.
Колишній директор "Гомеля", а зараз журналіст СТВ Євген Поболовец вважає, що "Динамо" не вгадало з трансфером Євгена Хачеріді. Експерт розкритикував українця у фейсбуці.
До теми Хачеріді намагався вдарити рефері після матчу
"Вже зараз зрозуміло: з Хачеріді Брест попав. І серйозно так. Супергри якої не видно в упор, а ось поведінка... Вчора саме він привіз поразку. Спочатку на рівному місці нишком ударив суперника. І це в штрафний. І це вже в меншості.
А ось за такі витівки він ще і матчів на 5 забуде про футбол в принципі... А до літа... Загалом, не вірю, що він сильно допоможе "Динамо" в Лізі чемпіонів. Від слова зовсім", – написав Поболовец.
Хачеріді отримав вилучення наприкінці гри, вдаривши гравця команди-суперниці у власному штрафному майданчику.
За порушення правил арбітр призначив пенальті у ворота "Динамо", який реалізував Ніколаєску.
Вітебськ – Динамо відеоогляд матчу
"Динамо" начебто може припинити співпрацю з Хачеріді через скандал у матчі 5-го туру, повідомляє Betnews365.
Чинна угода українця з "Динамо" діє до 31 грудня 2021 року. Хачеріді став гравцем білорусів 1 січня 2020 року.
Євген перейшов у "Динамо" як вільний агент.
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