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WADA розкрила нові докази допінгу російських спортсменів: у списку футболіст збірної РФ

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Допінг російських спортсменів
Допінг російських спортсменів / Getty Images

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) має нові докази по справі про допінг 298 російських спортсменів.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Всі нові факти про допінг-проби футболістів найближчим часом передадуть ФІФА. Йдеться про 36 футболістів, серед яких присутні і гравці національної збірної Росії.

Одним з футболістів, що провалили допінг-тест в 2018 році, є півзахисник збірної Росії і "Краснодара" Руслан Камболов, який зіграв 6 матчів за національну команду.

  • у вересні виконком WADA ініціював розгляд питання про невідповідність Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) міжнародного кодексу у зв'язку з виявленими змінами в базі даних московської лабораторії, яка містить дані перевірки російських спортсменів за період з 2012 по 2015 рік.
  • 9 грудня виконком Всесвітнього антидопінгового агентства погодився з рекомендаціями комітету щодо відповідності та позбавив РУСАДА статусу. Причина – російська сторона вносила зміни в базу даних Московської лабораторії. Саму Московську антидопінгову лабораторію позбавили ліцензії.
  • Крім того, Росію відсторонили на 4 роки від великих міжнародних змагань (чисті спортсмени зможуть виступати в нейтральному статусі), а також позбавили права проведення великих турнірів протягом 4 років.
  • У РУСАДА був 21 день на подачу апеляції до Спортивного арбітражного суду (CAS). Вони ним скористалися.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол ФІФА Новини Росії Допінг скандал в Росії Допінг Новини Спорту Спорт
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