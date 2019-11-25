WADA офіційно рекомендувала відсторонити Росію від міжнародних змагань на 4 роки

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Росію можуть дискваліфікувати за допінг / AP

Комітет з відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) рекомендував виконкому організації відсторонити російських спортсменів від міжнародних змагань на 4 роки.

Ця заборона стосуватиметься не тільки Олімпіади, а й низки інших змагань. Про це повідомляє The New York Times.

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Відповідно до рекомендацій, російські спортсмени змагатимуться на Олімпійських іграх у нейтральній формі та збиратимуть будь-які медалі, які вони виграють, не піднімаючи прапор нації чи граючи його гімн.

Запропоновані покарання були включені у звіт, підготовлений комітетом WADA під керівництвом британського юриста Джонатана Тейлора. Його група протягом кількох років розслідувала дотримання Росією глобальних антидопінгових правил після попереднього скандалу. Серед висновків було те, що Росія навмисно маніпулювала базою даних результатів тестів, переданих WADA в рамках врегулювання попереднього допінгового розслідування з метою приховування невдалих тестів на допінг російських спортсменів.

Остаточне рішення щодо запропонованих покарань очікується 9 грудня, коли в Парижі відбудеться засідання колегії WADA. Будь-яке рішення WADA підлягає оскарженню в Спортивному арбітражному суді.

Що відомо про підробку документів лабораторії РУСАДА?
Росію підозрюють у маніпуляціях з даними з московської антидопінгової лабораторії. Британське видання The Telegraph зазначає, що Москва маніпулювала даними протягом останніх 18 місяців.

Таким чином, WADA ініціювало розгляд питання невідповідності РУСАДА за прискореною процедурою відповідно до Міжнародного стандарту про відповідність. Також WADA вважає, що Росія намагалася приховати системне вживання допінгу російськими спортсменами.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Новини Росії Спорт Олімпіада-2020 Допінг Розслідування Скандал Новини Спорту
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