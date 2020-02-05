WADA повідомило Росію про заборону на участь в чемпіонаті світу з футболу 2022 року, – ЗМІ
Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) вирішило відсторонити збірну Росії від участі в ЧС-2022. Все через допінговий скандал та маніпуляції з результатами допінг-тестів.
Інформацію про заборону Росії брати участь у Чемпіонаті світу 2022 в Катарі опублікувало арабський спортивний телеканал beIN Sports у своєму твіттері з посиланням на власного журналіста.
"Всесвітнє антидопінгове агентство повідомило Росію про заборону на участь в чемпіонаті світу 2022 року в Катарі", – йдеться в повідомленні.
Однак ні на сайті WADA, Російського футбольного союзу чи ФІФА інформації про відсторонення Росії немає.
До слова: Росія може провести "власну Олімпіаду" після допінгового скандалу
Хоча президент Російської антидопінгової агенції Юрій Генус вже відреагував на таку інформацію.
"Поки складно це коментувати. Раніше про це говорилося. Проходила інформація, що якщо судом будуть закріплені санкції WADA від 9 грудня, то в відбірковому турнірі збірна Росії зможе взяти участь під своїм прапором, але не зможе у фінальній частині. Але я б зараз не поспішав, давайте почекаємо", – заявив Юрій Ганус.
Нагадаємо,
- у вересні виконком WADA ініціював розгляд питання про невідповідність Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) міжнародного кодексу у зв'язку з виявленими змінами в базі даних московської лабораторії, яка містить дані перевірки російських спортсменів за період з 2012 по 2015 рік.
- 9 грудня виконком Всесвітнього антидопінгового агентства погодився з рекомендаціями комітету щодо відповідності та позбавив РУСАДА статусу. Причина – російська сторона вносила зміни в базу даних Московської лабораторії. Саму Московську антидопінгову лабораторію позбавили ліцензії.
- Крім того, Росію відсторонили на 4 роки від великих міжнародних змагань (чисті спортсмени зможуть виступати в нейтральному статусі), а також позбавили права проведення великих турнірів протягом 4 років. Серед цих змагань – Олімпіади та Чемпіонат світу з футболу-2022.
- Якби російська збірна пробилася на ЧС-2022, то футболісти виступали б під нейтральним прапором і кожен з них окремо проходив би допуск на турнір.
- У РУСАДА був 21 день на подачу апеляції до Спортивного арбітражного суду (CAS). Вони ним скористалися.
- WADA відправило запит до Спортивного арбітражного суду (CAS) на проведення публічних слухань у справі Російського антидопінгового агентства.