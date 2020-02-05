WADA повідомило Росію про заборону на участь в чемпіонаті світу з футболу 2022 року, – ЗМІ

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) вирішило відсторонити збірну Росії від участі в ЧС-2022. Все через допінговий скандал та маніпуляції з результатами допінг-тестів.

Інформацію про заборону Росії брати участь у Чемпіонаті світу 2022 в Катарі опублікувало арабський спортивний телеканал beIN Sports у своєму твіттері з посиланням на власного журналіста.

"Всесвітнє антидопінгове агентство повідомило Росію про заборону на участь в чемпіонаті світу 2022 року в Катарі", – йдеться в повідомленні.

مراسل beIN SPORTS: الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تبلغ روسيا منعها من المشاركة في كأس العالم قطر 2022 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) February 4, 2020

Однак ні на сайті WADA, Російського футбольного союзу чи ФІФА інформації про відсторонення Росії немає.

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Хоча президент Російської антидопінгової агенції Юрій Генус вже відреагував на таку інформацію.

"Поки складно це коментувати. Раніше про це говорилося. Проходила інформація, що якщо судом будуть закріплені санкції WADA від 9 грудня, то в відбірковому турнірі збірна Росії зможе взяти участь під своїм прапором, але не зможе у фінальній частині. Але я б зараз не поспішав, давайте почекаємо", – заявив Юрій Ганус.

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