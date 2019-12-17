WADA відкрило 15 нових допінгових справ після перевірки даних Московської лабораторії

Всесвітнє антидопінгове агенство (WADA) передало РУСАДА близько 15 справ після повторного огляду допінг-проб Московської лабораторії.

Про це повідомивла заступниця генерального директора Російського антидопінгового агентства Маргарита Пахноцька.

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Провести повторний аналіз двох з гаком тисяч проб – це не так швидко. Процес ще йде, матеріали справ направляються в міжнародні федерації. І частина справ буде передана в РУСАДА, як я розумію, тому що ми вже маємо кілька справ зі списку. Це близько 15 справ. Чи включені ці справи в горезвісний список 145 спортсменів, про яких немає даних в переданій базі, мені невідомо, тому що у нас цього списку немає. У WADA список цих імен є, але вони його не публікують,

– цитує Пахноцьку РІА "Новини".

Що відомо про підробку документів лабораторії РУСАДА?

Росію підозрюють у маніпуляціях з даними з московської антидопінгової лабораторії. Британське видання The Telegraph зазначає, що Москва маніпулювала даними протягом останніх 18 місяців.



Таким чином, WADA ініціювало розгляд питання невідповідності РУСАДА за прискореною процедурою відповідно до Міжнародного стандарту про відповідність. Також WADA вважає, що Росія намагалася приховати системне вживання допінгу російськими спортсменами.



Санкції WADA проти Росії / Фото: інфографіка 24 канал

Рішення WADA вступить в силу через 21 день або після розгляду апеляції в Спортивному арбітражному суді (CAS). Додамо, що Росія налаштована оскаржувати це рішення. Крім того, РУСАДА повинна компенсувати WADA всі витрати на розслідування з січня 2019 року. Також російська сторона повинна заплатити 10 відсотків від річного бюджету WADA. Попередній рахунок Росії складає трохи менше ніж 5 мільйонів доларів.

Детальніше про рішення WADA щодо Росії у відео: