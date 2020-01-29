WADA виявила маніпуляції з даними 145 з 298 спортсменів Росії
Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) виявило маніпуляції у 145 проб спортсменів з 298, які потрапили під підозру після перевірки бази Московської антидопінгової лабораторії.
Про це керівник відділу розслідувань WADA Гюнтер Юнгер заявив німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Дані 145 спортсменів змінені або видалені. Деякі зміни були зроблені заднім числом. Ми можемо визначити, який файл був вилучений і коли, проте не завжди можливо відновити ці дані. Але ми проведемо перевірку підозрілих даних всіх 298 спортсменів", – заявив Гюнтер Юнгер.
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Нагадаємо,
- у вересні виконком WADA ініціював розгляд питання про невідповідність Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) міжнародного кодексу у зв'язку з виявленими змінами в базі даних московської лабораторії, яка містить дані перевірки російських спортсменів за період з 2012 по 2015 рік.
- 9 грудня виконком Всесвітнього антидопінгового агентства погодився з рекомендаціями комітету щодо відповідності та позбавив РУСАДА статусу. Причина – російська сторона вносила зміни в базу даних Московської лабораторії. Саму Московську антидопінгову лабораторію позбавили ліцензії.
- Крім того, Росію відсторонили на 4 роки від великих міжнародних змагань (чисті спортсмени зможуть виступати в нейтральному статусі), а також позбавили права проведення великих турнірів протягом 4 років.
- У РУСАДА був 21 день на подачу апеляції до Спортивного арбітражного суду (CAS). Вони ним скористалися.
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