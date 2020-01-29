WADA виявила маніпуляції з даними 145 з 298 спортсменів Росії

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) виявило маніпуляції у 145 проб спортсменів з 298, які потрапили під підозру після перевірки бази Московської антидопінгової лабораторії.

Про це керівник відділу розслідувань WADA Гюнтер Юнгер заявив німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Дані 145 спортсменів змінені або видалені. Деякі зміни були зроблені заднім числом. Ми можемо визначити, який файл був вилучений і коли, проте не завжди можливо відновити ці дані. Але ми проведемо перевірку підозрілих даних всіх 298 спортсменів", – заявив Гюнтер Юнгер.

Варте уваги: Допінговий скандал: чому санкції WADA проти Росії ще нічого не вирішують

Нагадаємо,