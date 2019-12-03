Маніпуляції з базою Московської лабораторії приховали інформацію про 145 російських спортсменів

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) вважає, що через маніпуляції в Московській антидопінговій лабораторії неможливо перевірити на порушення антидопінгових правил 145 з 298 російських спортсменів, яких раніше запідозрили у використанні заборонених препаратів.

Про це повідомляє SportsIntegrityInitiative.

До слова: МОК підтримав введення санкцій проти Росії через підробку даних лабораторії РУСАДА

Зміна даних фактично призвела до неможливості провести об'єктивну перевірку. Виходить, що фахівцям WADA не вдасться перевірити проби майже половини російських спортсменів, які опинилися під підозрою.

Передача WADA даних Московській антидопінговій лабораторії була обов'язковою умовою відновлення Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) в правах. Російська сторона передала базу даних в січні 2019 року. Але у WADA зафіксували сліди зміни даних.

Через зміни даних Росії загрожують нові санкції. Так, раніше комітет по відповідності WADA рекомендував усунути Росію від міжнародних змагань на чотири роки.