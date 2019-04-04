WBA виключила Олександра Усика зі своїх рейтингів
Олександр Усик відмовився від чемпіонського пояса WBA в крузервейті.
Олександр Усик залишив рейтинги WBA.
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Всесвітня боксерська асоціація виключила українського чемпіона світу за версіями WBC, WBO i IBF в крузервейті зі своїх списків після того, як він відмовився від пояса організації.
Через дебют у супертяжах найімовірніше 17 травня український боксер не зможе провести обов'язковий захист титулу проти Дениса Лєбєдєва. Відтак єдиним українцем у рейтингу WBA залишається Артем Далакян. Останній володіє титулом чемпіона світу асоціації у найлегшій вазі.
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