WBA забрала чемпіонський пояс в Усика та віддала його росіянину Лєбєдєву

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Олександр Усик
Олександр Усик / K2 Promotion

В оновленому рейтингу WBA українець Олександр Усик більше не є володарем чемпіонського поясу у першій важкій вазі. Цей титул перейшов до росіянина Дениса Лєбєдєва.

До цього Лєбєдєв був "чемпіоном у відпустці" (Champion in Recess). І саме він мав провести бій проти Усика за титул чемпіона WBA у крузервейті. Але Усик відмовився від захисту титулу, адже перейшов у вищу вагову категорію. Відтак у WBA офіційно забрали пояс в українця та без бою віддали його росіянину.

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При цьому на сайті WBA вказано, що чемпіонські пояси у крузервейті за версіями WBC, IBF та WBO є вакантними. Хоча на офіційних сайтах цих організацій Усик і надалі вказаний чемпіоном у першій важкій вазі.

Варто додати, що в оновленому рейтингу WBA Усик зайняв одразу друге місце у суперважкій вазі. Дебютує у новій ваговій категорії українець 25 травня в поєдинку проти камерунця Карлоса Такама.

Вагові категорії у боксіВага кожного боксера не повинна перевищувати верхньої межі. Хевівейт (Heavyweight) – важка вагова категорія – понад 90,72 кілограма (200 фунтів). Крузервейт (Cruiserweight) – перша важка вага – до 90,72 кілограма.

Щоб стати абсолютним чемпіоном світу, треба володіти чемпіонським поясами у своїй ваговій категорії за версіями WBA, WBC, IBF та WBO. Такими поясами володів Олександр Усик у першій важкій вазі. Але після переходу у важку вагову категорію та відмови від захисту свого титулу WBA у крузервейті, він втратив титул абсолютного чемпіона світу.

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Теги: Новини Спорту Олександр Усик Спорт Бокс
Джерело: 24 канал
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