WBA зобов'язала Усика провести захист титулу в поєдинку з росіянином

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Денис Лебедєв
Денис Лебедєв / Фото з відкритих джерел

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) провести захист свого поясу проти росіянина Дениса Лебедєва (32-2, 23 КО).

Про це повідомляє авторитетне видання ESPN.

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Промоутерські торги за цим боєм призначені на 28 березня. Мінімальна сума пропозиції складе 400 тисяч доларів: 75% дістануться українцеві, а 25% – росіянину. Якщо Усик відмовиться від бою, то титул буде вакантним.

Українець свій наступний поєдинок майже напевно проведе в суперважкій вазі 18 травня. Його суперник все ще залишається невідомим. Серед потенційних опонентів Усика називаються Олександра Повєткіна і Карлоса Такама.

Правда, українець навряд чи погодиться на цей поєдинок, тому що останнім часом активно набирає вагу і готується до переходу в суперважку вагу.

До слова, Лебедєв був чемпіоном WBA, але Асоціація відібрала пояс у росіянина на користь турніру WBSS. На даний момент Лебедєв є "чемпіоном у відпустці".

Свій останній бій Усик провів проти Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив усі чемпіонські титули у важкій вазі.

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Теги: Новини Спорту Спорт Олександр Усик Бокс
Джерело: 24 Канал
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