WBC назвала Кличка одним з найбільш домінуючих боксерів усіх часів
Всесвітня боксерська рада (WBC) назвала члена Міжнародної зали боксерської слави Віталія Кличка одним з кращих представників суперважкої ваги в історії.
Так Рада нагадує уболівальникам про своїх колишніх чемпіонів і повідомляє, чим боксери займаються після завершення кар'єри.
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Віталій Кличко – один з найбільш домінуючих суперважковаговиків усіх часів. Після завершення кар'єри він спокійно міг жити в комфорті, але вирішив служити своїй улюбленій країні – Україні. У 2014 році він був обраний мером Києва,
– йдеться у повідомленні WBC.
Як боксер Віталій КЛичко був чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії за версіями WBO (1999-2000 роки), WBC (2004-2005 роки та 2008-2014 роки), The Ring (2004-2005 роки).
Протягом кар'єри здобув перемогу в 15 боях за титул чемпіона світу у важкій вазі. Єдиний боксер, якому вручили пояс "Вічного" чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC.