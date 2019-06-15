WBC відмовилася виставляти титул на бій Брієдіс – Гловацькі за пару годин до початку

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Брієдіс – Гловацькі: рішення WBC
Брієдіс – Гловацькі: рішення WBC / Фото з відкритих джерел

У півфінальному поєдинку другого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії в першій важкій вазі між Майрісом Брієдісом (25-1, 18 KO) і Кшиштофом Гловацькі (31-1, 19 KO) не буде розіграно звання чемпіона світу за версією WBC.

Про це рішення повідомив президент WBC Маурісіо Сулейман в інтерв'ю BoxingScene.

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WBC відкликала санкцію на бій Брієдіс – Гловацькі. Організатори Всесвітньої боксерської суперсерії не змогли зберегти цілісність бою, вони порушили правила і положення WBC. Ми категорично виступаємо проти дискримінації і зловживання становищем з метою порушення єдності нашої інституції. WBC вивчить можливість подальшої участі у другому сезоні WBSS. Незабаром ми оголосимо про своє рішення,
– йдеться у повідомленні.

Раніше Спорт 24 писав, що Олександр Усик був позбавлений чемпіонського титулу у першій важкій вазі за версією WBC. Організація оголосила цей титул вакантним, а Усика – "чемпіоном у відпустці".

Нагадаємо, поєдинок відбудеться 15 червня в Ризі і, навіть незважаючи на відмову WBC надавати пояс, для боксерів поєдинок все одно залишиться титульним, оскільки Кшиштоф володіє поясом WBO.

Поєдинок Майріс Брієдіс – Кшиштоф Гловацькі відбудеться не раніше 23:00 за Києвом.

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Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
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