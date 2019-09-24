WBO виключила українця Дерев'янченка зі свого рейтингу

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Сергій Дерев'янченко
Сергій Дерев'янченко / Matchroom Boxing USA

WBO оновила рейтинги у всіх вагових категоріях. Український боксер середньої вагової категорії Сергій Дерев'янченко був виключений з рейтингу.

Раніше Сергій Дерев'янченко займав 9-у позицію, а тепер покинув топ-15.

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Боксер другої найлегшої ваги Арнольд Хегай піднявся з 5-го на 3-е місце. Також покращив свої позиції Віктор Постол.

Віктор, який виступає у першій напівсередній вазі, піднявся з 13-го на 12 місце. У 2020 році Віктор Постол проведе поєдинок проти чемпіона світу WBC і WBO Хосе Раміреса.

Поясом WBO в легкій вазі володіє Василь Ломаченко. Також 23-го червня Олександр Усик був призначений обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у суперважкій вазі за пояс WBO.

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Сергій Дерев'янченко
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