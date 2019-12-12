WBO зобов'язала Джошуа та Усика домовитися про бій

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Усик і Джошуа мають 30 днів, щоб домовитися про поєдинок / колаж 24 каналу

Всесвітня боксерська організація (WBO) розпорядилася, аби Ентоні Джошуа та Олександр Усик розпочали перемовини про проведення поєдинку. Таким чином організація офіційно санкціонувала бій між боксерами.

WBO вже навіть надіслала лист промоутеру Едді Гірну, який займається справами обох боксерів, повідомляє ESPN.

До слова: Бій між Усиком і Чісорою пройде на початку березня, – промоутер

Чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа та Олександр Усик мають 30 днів для того, аби домовитися про поєдинок.

Крім того, WBO вже почала пошуки організатора поєдинку. Він визначиться через аукціон, а мінімальна сума за право проведення чемпіонського бою становить 1 мільйон доларів.

Джошуа (22-1, 21 КО) повернув собі чемпіонські титули після перемоги над Енді Руїсом в реванші. Британець переміг одноголосним рішенням суддів. Сам Ентоні Джошуа заявив, що для нього немає ніяких проблем провести бій з Усиком.

Першим претендентом на бій з Джошуа є 38-річний болгарин Кубрат Пулєв. Боксер є обов'язковим претендентом за версією IBF.

Непереможений Усик (17-0, 13 КО) в жовтні дебютував в супертяжах з перемоги над Чаззом Візерспуном після семи раундів.

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа
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