WBSS може пройти в 2020 році в суперважкій вазі: Усик поза списком

Всесвітня Суперсерія WBSS може пройти в 2020 році в суперважкій вазі.

Як варіанти для наступної Суперсерії розглядаються суперважку, середню, суперлегку вагу і один жіночий дивізіон, повідомляє Boxing Scene.

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Зміна в розкладі призведе до того, що серія буде проходити протягом одного календарного року, причому перший раунд, швидше за все, відбудеться в лютому, а фінал – у листопаді або грудні.

Суперсерія в суперважкій вазі не включатиме: Деонтея Уайлдера, Енді Руїса-молодшого, Тайсона Ф'юрі або Ентоні Джошуа.

Промоутер WBSS Калле Зауерланд передбачає Ділліана Уайта, Даніеля Дюбуа, Філіпа Хрговіча, Агіта Кабаєла і переможця бою Джозефа Паркера і Дерека Чісори в якості можливих учасників.

Що таке WBSS?

World Boxing Super Series (Всесвітня боксерська супер серія) – турнір в професійному боксі заснований в березні 2017 німецьким промоутером Кале Заурландом і його американським колегою, промоутером Річардом Шафером. Турнір заявлений як щорічний боксерський захід з призовим фондом в 50 млн доларів. Переможець також отримає спеціальний трофей: Кубок Мохамеда Алі і грошову винагороду в розмірі 10 мільйонів доларів.



Як відомо, українець Олександр Усик виграв турнір WBSS в крузервейті у 2018 році, по ходу турніру здолавши німця Марко Хука, латвійця Майріса Брієдіса, а в фіналі розправившись в Москві з росіянином Муратом Гассієвим.