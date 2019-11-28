Williams офіційно знайшла заміну легендарному Кубіці

Команда Williams оголосила про контракт з канадським гонщиком Ніколасом Латіфі на сезон-2020. Його напарником буде Джордж Расселл.

На позиції основного пілота Williams в наступному сезоні Латіфі замінить легендарного поляка Роберта Кубіцу, який покидає команду.

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Дуже радий стати гонщиком на 2020 рік. Мені дуже сподобалося працювати з командою у цьому році, допомагати їм в розробці автомобіля і всюди, де міг. З нетерпінням чекаю майбутньої подорожі. Радий, що дебютую у Формулі-1 на гран-прі Австралії,

– сказав Латіфі.

️ Announcement ️



Extremely excited to say that I will be driving for @WilliamsRacing in the 2020 F1 season! A dream come true for me and it still hasn't really sunk in! I can't thank everyone enough who has helped me along the way!#F1 #WeAreWilliams #WeAreRacing #WeAreRacing pic.twitter.com/qKtq104Nkc — Nicholas Latifi (@NicholasLatifi) 28 ноября 2019 г.

У цьому році Латіфі працював третім пілотом у Williams і виступав у Формулі-2.

Перед останнім етапом сезону в Абу-Дабі канадець займає друге місце в особистому заліку молодіжної серії.

Латіфі претендує на отримання необхідної кількості очок для суперліцензій, яка дає право виступати у Формулі-1.

Також канадець був резервним пілотом Renault і Force India.