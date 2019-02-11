Williams показала новий болід для Формули-1: фото та відео
У Williams показали ліврею автомобіля, з якою виступатимуть Джордж Расселл і Роберт Кубіца у Формулі-1.
Багаторічний спонсор Martini покинув британців, а новим титульним спонсором стала компанія Rokit. У зв'язку з цим було вирішено змінити кольори машини, додавши більше блакитного кольору.
Читайте також: Команда Формули-1 Haas першою представила ліврею нової машини: фото
Williams презентувала новий болід для Формули-1
Варто сказати, що це не презентація нового боліда, так як машину команда покаже вже під час тестів.
Раніше Спорт 24 повідомляв, що команда Toro Rosso представила болід для участі у Формулі-1 у сезоні 2019 року. Новинка STR14 отримала деякі зміни, у порівнянні з попередньою моделлю.
Джерело: 24 Канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі