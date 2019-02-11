Williams показала новий болід для Формули-1: фото та відео

У Williams показали ліврею автомобіля, з якою виступатимуть Джордж Расселл і Роберт Кубіца у Формулі-1.

Багаторічний спонсор Martini покинув британців, а новим титульним спонсором стала компанія Rokit. У зв'язку з цим було вирішено змінити кольори машини, додавши більше блакитного кольору.

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Williams презентувала новий болід для Формули-1

Варто сказати, що це не презентація нового боліда, так як машину команда покаже вже під час тестів.



Раніше Спорт 24 повідомляв, що команда Toro Rosso представила болід для участі у Формулі-1 у сезоні 2019 року. Новинка STR14 отримала деякі зміни, у порівнянні з попередньою моделлю.

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