WTA зняла історію про життя талановитої тенісистки Даяни Ястремської

Всесвітня тенісна асоціація зняла відео про шлях до успіху однієї із найперспективніших тенісисток світу українки Даяни Ястремської. Українська тенісистка та її родина розповіла про кар'єру в тенісі.

19-річна українка Даяна Ястремська займає 25-е місце в світовому рейтингу WTA. Тенісна асоціація вирішила зняти історію життя Ястремської – поговорити з нею і її сім'єю про дитинство, тенісній кар'єрі і планах.

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Українка розповіла про проблеми з ногами, її дідусь – про те, як привів Даяну в теніс, мама – розридалася, коли розповідала, як до неї поверталося зір під час переможного фіналу дочки. З кожним виграним геймом Даяни мати починала бачити все краще.

Зазначимо, що після матчу з Сереною Вільямс на Australian Open з мамою Даяни стався нещасний випадок. Ввечері, коли сім'я повернулася з Мельбурн Арени, Марина, дістаючи пляшку з шампанським з сумки, розглядала її та в цей момент пляшка вибухнула. Були нанесені дуже страшні пошкодження. Мати госпіталізували у лікарню, де на жінку чекала операція на очах.

Тоді Даяна зробила неймовірний камбек та здобула титул на турнірі в Хуахіні. Перемогу у Таїланді тенісистка присвятила мамі.

Напередодні турніру у моєї матері була операція, тому мені було важко виступати тут. Але я довела собі, що зможу через це пройти. Присвячую перемогу на турнірі своїй мамі. Мамо. Ця перемога для тебе,

– зі сльозами на очах сказала Даяна.

Неймовірний камбек Даяни Ястремської

Загалом, цю історію дійсно варто подивитися. Окремо варто відзначити дуже впевнену англійську мову від українки. У 2019 році WTA визнало Даяну однією із відкриттів сезону.

Рада поділитись історією мого життя, яка наповнена веселими та сумними моментами,

– написала Даяна.

Додамо, що свій дебютний титул WTA Даяна здобула на турнірі Hong Kong Tennis Open. Українка перемогла у фіналі 24-ту ракетку світу, китаянку Ван Цян. Протягом турніру Даяна не віддала своїм суперницям жодного сету і встановила рекорд України, здобувши титул у віці 18 років і 4 місяці.

Історія Даяни Ястремської

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