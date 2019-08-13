WWFC підписала контракт з Fight Globe на показ своїх боїв

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WWFC підписала контракт з Fight Globe на показ своїх боїв

Ліга змішаних бойових мистецтв WWFC і один із найбільших у світі дистриб'юторів контенту для ММА і кікбоксингу "Fight Globe" підписали угоду про довгострокову співпрацю.

Використовуючи глобальну дистриб'юторську мережу Fight Globe, ліга WWFC може стати однією із найбільших організацій MMA у світі в найближчі роки, – заявили в "Fight Globe".

"Ми у Fight Globe завжди намагаємося розширювати наше портфоліо найкращими організаціями бойових мистецтв світу. Коли ми побачили один із заходів ліги WWFC, то відразу зрозуміли, що це буде відмінним доповненням до нашого портфеля. Найвища якість заходів та потенційне зростання організації стали ключовими чинниками для наших дослідників ринку, щоб зв'язатися з персоналом WWFC", – заявила генеральний директор Fight Globe Сабіна Кесселер. 

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"Підписання угоди з Fight Globe – дуже важливий крок у розвитку ліги WWFC. Цей контракт підтверджує високий рівень ліги та свідчить про правильність нашої стратегії. Контент ліги WWFC тепер буде доступний в більш ніж 100 країнах", – прокоментував віце-президент WWFC Денис Перч.

Про WWFC

World Warriors Fighting Championship (WWFC) – міжнародна ММА-організація, проводить турніри зі змішаних бойових мистецтв. З моменту свого заснування у 2013 році WWFC провела 41 турнір, в тому числі 14 масштабних номерних турнірів і турніри серії Road to WWFC, Ukraine Selection та Warriors Honour series. Заходи проходили в Україні, Франції, Люксембурзі та Молдові. Наступний турнір WWFC 15 відбудеться 21 вересня 2019 року в Палаці спорту в Києві.

Про Fight Globe

Fight Globe (FightGlobe.com), компанія Athletic Sports Group – незалежний дистриб'ютор контенту для ММА і кікбоксингу номер один у всьому світі. Компанія володіє, управляє і поширює телевізійні медіа-права для спортивних федерацій, промоутерів і правовласників. Щорічно Fight Globe поширює понад 300 передач у прямому ефірі з бойових видів спорту, допоміжний контент про спортивні єдиноборства та сотні годин архівованого контенту для мовників в більш ніж 150 країнах світу, охоплюючи понад 1 мільярд домогосподарств.

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Теги: Спорт MMA Змішані єдиноборства
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