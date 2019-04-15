"Я – українець": Жан Беленюк різко відреагував, коли його назвали росіянином

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк різко відреагував на помилку прес-служби Міжнародної федерації боротьби, яка зробила його росіянином.

Відомий портал, публікуючи новину про перемогу спортсмена, вказав, що він представляє Росію.

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Жан Беленюк виставив цей скріншот, обвів серцем напис UKR на своїй спині і додав: "Я – українець!". Згодом Міжнародна федерація боротьби виправила власну помилку.

Спорт 24 писав, що Жан Беленюк завоював золоту медаль чемпіонату Європи в Бухаресті у ваговій категорії до 87 кілограм.

У фінальній сутичці українець здобув переконливу перемогу над представником Азербайджану Ісламом Аббасовим. Це вже третє золото чемпіонату Європи в кар'єрі Беленюка.

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