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Я б не поспішав говорити про дати і суперників Усика, – промоутер

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Олександр Усик та Олександр Красюк / K2 Promotions

Олександр Красюк, промоутер українського суперважкоатлета Олександра Усика (17-0, 13 КО), висловився з приводу інформації про наступного суперника українця і дати його бою.

Раніше повідомлялося, що Усик битиметься з британцем Дереком Чісорою 7 березня, проте Красюк закликав не вірити цій інформації і не робити поспішних висновків.

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"Я б не поспішав з такою категоричністю по датах і суперникам", – зазначив промоутер в коментарях Instagram.

Як відомо, Всесвітня боксерська організація (WBO) розпорядилася, аби Ентоні Джошуа та Олександр Усик розпочали перемовини про проведення поєдинку. Таким чином організація офіційно санкціонувала бій між боксерами.

Джошуа (22-1, 21 КО) повернув собі чемпіонські титули після перемоги над Енді Руїсом в реванші. Британець переміг одноголосним рішенням суддів. Сам Ентоні Джошуа заявив, що для нього немає ніяких проблем провести бій з Усиком.

Першим претендентом на бій з Джошуа є 38-річний болгарин Кубрат Пулєв. Боксер є обов'язковим претендентом за версією IBF.

Непереможений Усик (17-0, 13 КО) в жовтні дебютував в супертяжах з перемоги над Чаззом Візерспуном після семи раундів.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик
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