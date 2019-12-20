Я б не поспішав говорити про дати і суперників Усика, – промоутер

Олександр Красюк, промоутер українського суперважкоатлета Олександра Усика (17-0, 13 КО), висловився з приводу інформації про наступного суперника українця і дати його бою.

Раніше повідомлялося, що Усик битиметься з британцем Дереком Чісорою 7 березня, проте Красюк закликав не вірити цій інформації і не робити поспішних висновків.

Читайте також: Джошуа розповів, як планує перемагати Усика в чемпіонському бою

"Я б не поспішав з такою категоричністю по датах і суперникам", – зазначив промоутер в коментарях Instagram.

Як відомо, Всесвітня боксерська організація (WBO) розпорядилася, аби Ентоні Джошуа та Олександр Усик розпочали перемовини про проведення поєдинку. Таким чином організація офіційно санкціонувала бій між боксерами.

Джошуа (22-1, 21 КО) повернув собі чемпіонські титули після перемоги над Енді Руїсом в реванші. Британець переміг одноголосним рішенням суддів. Сам Ентоні Джошуа заявив, що для нього немає ніяких проблем провести бій з Усиком.

Першим претендентом на бій з Джошуа є 38-річний болгарин Кубрат Пулєв. Боксер є обов'язковим претендентом за версією IBF.

Непереможений Усик (17-0, 13 КО) в жовтні дебютував в супертяжах з перемоги над Чаззом Візерспуном після семи раундів.