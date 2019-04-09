Я б не сказав, що ми вийшли з переговорів, – скандальний Олександр Герега про купівлю "Карпат"
Віце-президент ФФУ, а також народний депутат Олександр Герега не заперечив, що він зацікавлений у купівлі львівських "Карпат".
Ще у вересні 2018 року з'явилася інформація, що Олександр Герега веде перемовини щодо купівлі ФК "Карпати". Однак тоді обидві сторони відмовлялися від коментарів з цього приводу.
Футбольний клуб "Карпати" – надзвичайно цікаве питання. Я б не сказав, що ми вийшли з переговорів чи увійшли у них надзвичайно глибоко. Питання футбольного клубу може з’явитися в будь-який момент, тільки щоб була на це наша згода та бажання,
– розповів Олександр Герега у коментарі "Бомбардиру".
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При цьому він відкинув можливість купівлі одеського "Чорноморця".
"Чорноморець" перебуває у руках мого товариша (Леоніда Климова, – прим. авт). Є там нюанси. Певні події вплинули й на український футбол", – заявив Герега.
Однак Герега не відкидає можливість таки стати власником футбольного клубу. Але називає причини, чому поки не готовий до цього.
"Я максималіст по своїй природі. Тому бути в аутсайдерах мені не дуже б хотілося. А це серйозний бізнес. А щоб його почати, слід зануритися у нього, щоб розуміти, як він функціонує з середини. Поки такої потреби не було на сьогодні. Але я дивлюся, як деякі мої колеги надривають своє серце, і мені не хотілося б бути у їх положенні. Тому в цьому напрямку поки стримано себе ведемо. Але ми вже підійшли до дитячого футболу", – підсумував Олександр Герега.
Хто такий Олександр ГерегаОлександр Герега разом з дружиною Галиною є власниками мережі будівельних супермаркетів "Епіцентр", є віце-президентом Федерації футболу України. У 2012 році був обраний народним депутатом від 192-го виборчого округу. Увійшов у фракцію "Партії регіонів" у Верховній Раді. Його дружина Галина, яка до цього була секретарем Київради, балотувалася у Києві, але програла вибори у своєму окрузі представнику ВО "Свобода" Андрію Іллєнку.
16 січня 2014 року Олександр Герега проголосував за "диктаторські закони". Після втечі Віктора Януковича 21 лютого вийшов з фракції "Партії регіонів". У жовтні 2014 року був знову обраний депутатом Верховної Ради.
Статки Олександра та Галини Герег у 2017 році оцінювали у 688 мільйонів доларів.
З 2013 року – президент Федерації важкої атлетики України.