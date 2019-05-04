Я бачив обличчя наших хлопців, ми готові до матчу проти "Динамо", – наставник "Олександрії"
Головний тренер "Олександрії" Володимир Шаран прокоментував майбутній виїзний матч 27-го туру УПЛ проти "Динамо".
"Олександрія" в минулому турі поступилася "Зорі" 0:2, і наставник Володимир Шаран сподівається, що команда зробила висновки після цієї поразки.
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Дуже важливий матч для нас. Ми зробили висновки після невдалої зустрічі з "Зорею" (0:2). Сподіваюся, гра з "Динамо" буде набагато краще.
Я бачу обличчя футболістів, ми серйозно поговорили після матчу з "Зорею". Я бачу їх на тренуваннях і теоретичних заняттях. Ми готові до цього протистояння", – сказав Шаран в ефірі телеканалу "Футбол 1".
Матч "Динамо" – "Олександрія" відбудеться на НСК "Олімпійський" у суботу, 4 травня. Початок зустрічі – о 17.00.
Раніше Спорт 24 писав, що один з лідерів київського "Динамо" словенський легіонер Беньямін Вербич не допоможе команді в найближчому матчі проти "Олександрії".