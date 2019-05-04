Я бачив обличчя наших хлопців, ми готові до матчу проти "Динамо", – наставник "Олександрії"

6 Читать новость на русском
Володимир Шаран
Володимир Шаран / ФК "Олександрія"

Головний тренер "Олександрії" Володимир Шаран прокоментував майбутній виїзний матч 27-го туру УПЛ проти "Динамо".

"Олександрія" в минулому турі поступилася "Зорі" 0:2, і наставник Володимир Шаран сподівається, що команда зробила висновки після цієї поразки.

Читайте також: Динамо – Олександрія: онлайн-трансляція матчу

Дуже важливий матч для нас. Ми зробили висновки після невдалої зустрічі з "Зорею" (0:2). Сподіваюся, гра з "Динамо" буде набагато краще.

Я бачу обличчя футболістів, ми серйозно поговорили після матчу з "Зорею". Я бачу їх на тренуваннях і теоретичних заняттях. Ми готові до цього протистояння", – сказав Шаран в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Матч "Динамо" – "Олександрія" відбудеться на НСК "Олімпійський" у суботу, 4 травня. Початок зустрічі – о 17.00.

Раніше Спорт 24 писав, що один з лідерів київського "Динамо" словенський легіонер Беньямін Вербич не допоможе команді в найближчому матчі проти "Олександрії".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
сьогодні
8714
Теги: Спорт Футбол Динамо УПЛ ФК Олександрія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зоря – Маріуполь: онлайн-трансляція матчу
сьогодні 13:53 Зоря – Маріуполь: онлайн-трансляція матчу
107
Кривдник українця ледь не побився на дуелі поглядів перед чемпіонським боєм: відео
сьогодні 13:36 Кривдник українця ледь не побився на дуелі поглядів перед чемпіонським боєм: відео
301
Ефектний удар у падінні Стаховського в фіналі потрапив у найкращі моменти квітня: відео
сьогодні 12:28 Ефектний удар у падінні Стаховського в фіналі потрапив у найкращі моменти квітня: відео
438
Маліновський зробив собі подарунок на день народження, забивши за "Генк": відео
сьогодні 10:55 Маліновський зробив собі подарунок на день народження, забивши за "Генк": відео
629
Люксембург подасть апеляцію на рішення УЄФА щодо справи Мораеса
3 травня 13:02 Люксембург подасть апеляцію на рішення УЄФА щодо справи Мораеса
666
Новини
Більше новин
Залиште відгук