Я бачив обличчя наших хлопців, ми готові до матчу проти "Динамо", – наставник "Олександрії"

Головний тренер "Олександрії" Володимир Шаран прокоментував майбутній виїзний матч 27-го туру УПЛ проти "Динамо".

"Олександрія" в минулому турі поступилася "Зорі" 0:2, і наставник Володимир Шаран сподівається, що команда зробила висновки після цієї поразки.

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Дуже важливий матч для нас. Ми зробили висновки після невдалої зустрічі з "Зорею" (0:2). Сподіваюся, гра з "Динамо" буде набагато краще.

Я бачу обличчя футболістів, ми серйозно поговорили після матчу з "Зорею". Я бачу їх на тренуваннях і теоретичних заняттях. Ми готові до цього протистояння", – сказав Шаран в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Матч "Динамо" – "Олександрія" відбудеться на НСК "Олімпійський" у суботу, 4 травня. Початок зустрічі – о 17.00.

Раніше Спорт 24 писав, що один з лідерів київського "Динамо" словенський легіонер Беньямін Вербич не допоможе команді в найближчому матчі проти "Олександрії".

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