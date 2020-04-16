Я бачив речі, які ніхто не повинен бачити: президент клубу Серії А відмовився догравати сезон

Президент італійського клубу Серії А "Брешіа" Массімо Челліно заявив, що він не готовий до можливого відновлення сезону в Італії.

Челліно заявив, що його команда не буде догравати поточний сезон, який раніше був призупинений через епідемію коронавірусу.

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Ми переживаємо трагедію, і я бачив речі, які ніхто не повинен бачити. Я боюся ходити в садок біля свого будинку або гуляти на самоті. Ось чому ці ідеї і розмови про відновлення сезону зводять мене з розуму,

– слова Челліно наводить Radio24.

Також Челліно заявив, що буде готовий прийняти можливе рішення про переведення своєї команди в дивізіон нижче. За його словами, "Брешіа" опуститься в Серію B з високо піднятою головою.

Наразі рада Серії А запропонувала відновити призупинений через пандемію коронавірусу сезон в Італії в кінці травня півфінальними матчами Кубка країни.

На 27 травня запланований матч півфіналу Кубок Італії "Ювентус" – "Мілан". Керівники клубів обговорять цю ідею на зборах 21 квітня.

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