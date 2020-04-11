Я бачу нас у фіналі Ліги Європи, – Коноплянка про "Шахтар"

Півзахисник донецького "Шахтаря" Євген Коноплянка відповів на запитання вболівальників у прямому ефірі в Instagram.

Одне з питань вболівальників було про те, які стоять завдання перед командою на сезон. І яке він бачить закінчення сезону для "гірників".

"Я бачу нас у фіналі Ліги Європи. Дай Боже, ми невдовзі продовжимо й дістанемось фіналу. У нас така мета. А там уже, якщо у фіналі, слід і Кубок брати", – переконаний Євген Коноплянка.

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"Шахтар" в Лізі Європи

Донецький "Шахтар" потрапив у Лігу Європи, зайнявши третє місце в групі Ліги чемпіонів.

На стадії 1/16 фіналу "гірникам" випало грати проти португальської "Бенфіки". В першому матчі українська команда перемогла 2:1, а матч в Лісабоні закінчився в бойову нічию 3:3.

Суперником "Шахтаря" в 1/8 фіналу став німецький "Вольфсбург". В першому матчі на виїзді "Шахтар" переміг 2:1. При цьому в матчі двічі не було реалізовано пенальті: Віктор Коваленко не забив за "Шахтар", а Вегхорст – за "Вольфсбург". Матч-відповідь повинен був відбутися 19 березня. Однак всі матчі скасували через пандемію коронавірусу та введення карантину.

"Шахтар" у своїй історії вигравав попередника Ліги Європи – Кубок УЄФА. Це було у 2009 році в Стамбулі, коли у фіналі команда обіграла німецький "Вердер" 2:1 в додатковий час.

Коноплянка зіграв у фіналі Ліги Європи у 2015 році, коли виступав за "Дніпро". Тоді команда поступилася у Варшаві "Севільї" 2:3.

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