Я близько, спробуй мене перемогти: легендарний Федерер залякував суперників смс-повідомленнями

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Легендарний Федерер залякував суперників смс-повідомленнями
Легендарний Федерер залякував суперників смс-повідомленнями / Фото з відкритих джерел

Батько легендарного тенісиста Роджера Федерера Роберт, розповів, що раніше його син часто поводився неналежним чином. Роджер надсилав суперникам смс-повідомлення перед матчами.

Батько Федерера розповів, що часто йому з дружиною було соромно за поведінку сина.

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Роджер завжди мав певні очікування від власної гри. Якщо у нього щось не виходило, він дуже сильно дратувався. Іноді, нам з дружиною було дуже соромно за поведінку Роджера. Ми багато разів намагалися говорити з ним і пояснювати, що не потерпимо подібну поведінку на корті, і не хочемо спостерігати її.

Я особисто намагався грати, виходити до сітки, завершувати розіграші різкими ударами. Згодом моя координація і техніка помітно покращилися і я почав діставати ті м'ячі, які раніше були неможливими для мене. У цей момент я усвідомив, що теніс приносить неймовірне задоволення, і робив все, щоб донести цю думку синові.

Я постійно намагався напоумити його і змусити зрозуміти, що відправляти майбутнім суперникам повідомлення з текстом: "Я близько, спробуй мене перемогти" – це прояв неналежної поведінки,
– сказав Роберт Федерер.

На цей момент Роджер Федерер найсильніший та найтитулованіший тенісист відкритої ери. Федерер виграв понад 100 турнірів різного рівня, а також тріумфатор 20 турнірів серії Гренд Слем. У 38 років швейцарець все ще грає на високому рівні.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Роджер Федерер
Джерело: btu.org.ua
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