Я близько, спробуй мене перемогти: легендарний Федерер залякував суперників смс-повідомленнями

Батько легендарного тенісиста Роджера Федерера Роберт, розповів, що раніше його син часто поводився неналежним чином. Роджер надсилав суперникам смс-повідомлення перед матчами.

Батько Федерера розповів, що часто йому з дружиною було соромно за поведінку сина.

Дивіться також: Федерер і Надаль відіграли божевільний 40-й матч: найкращі моменти (відео)

Роджер завжди мав певні очікування від власної гри. Якщо у нього щось не виходило, він дуже сильно дратувався. Іноді, нам з дружиною було дуже соромно за поведінку Роджера. Ми багато разів намагалися говорити з ним і пояснювати, що не потерпимо подібну поведінку на корті, і не хочемо спостерігати її.



Я особисто намагався грати, виходити до сітки, завершувати розіграші різкими ударами. Згодом моя координація і техніка помітно покращилися і я почав діставати ті м'ячі, які раніше були неможливими для мене. У цей момент я усвідомив, що теніс приносить неймовірне задоволення, і робив все, щоб донести цю думку синові.



Я постійно намагався напоумити його і змусити зрозуміти, що відправляти майбутнім суперникам повідомлення з текстом: "Я близько, спробуй мене перемогти" – це прояв неналежної поведінки,

– сказав Роберт Федерер.

На цей момент Роджер Федерер найсильніший та найтитулованіший тенісист відкритої ери. Федерер виграв понад 100 турнірів різного рівня, а також тріумфатор 20 турнірів серії Гренд Слем. У 38 років швейцарець все ще грає на високому рівні.