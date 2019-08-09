Я чіплявся за бокс зубами, – інтерв'ю з українським боксером, який переміг у 15 боях в США

Нещодавно Сергій Богачук здобув свою 15 поспіль перемогу нокаутом у професійній кар’єрі. В інтерв'ю він розповів про боксерські забобони, тренерські методи Абеля Санчеса, можливу зміну вагової категорії і його подальші плани.

Першу частину інтерв'ю з Сергієм Богачуком, де він розповів про віхи його кар’єри, бій з кубинцем Сатолонго, невдачу на олімпійському кваліфікаційному турнірі, різниця в профі та аматорах читайте за посиланням.

– Чи є у Вас вільний від тренувань час? Чим полюбляєте займатися?

– В Штатах трохи скучно, тому ходжу на риболовлю. Купив собі спінінги та ліцензію на рік, так що все законно (посміхається).

У мене був друг, мексиканський боксер Алекс Оседо. Ми якось розговорилися на цю тему і разом поїхали рибалити. Він мені пояснив що там і як, купили спінінги. Ми не знали де там що і поїхали на форель. Закидали-закидали, але нічого не ловилося. Потім прийшли якісь люди. Сіли неподалік від нас і почали витягувати великих карпів. Я англійської ще не знав і почав підсовуватися ближче до них, спостерігав на що вони ловлять. Потім чую, що російською спілкуються і я одразу до них, а то виявилися білоруси. Вони мені дали снасті, наживку, все пояснили та сказали, що за 30-40 хвилин буде клювати. Вже сутеніло і вони пішли. Я закинув і дійсно хвилин за 30 почало клювати. Витягував, але стався обрив. Був на емоціях, але вже було темно і ми з Алексом повернулися додому, щоб відпочити.

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На наступний день з самого ранку ми в риболовецькому магазині купили ці снасті і наживку. Повернулися на те саме місце. А я ще спеціально таймер увімкнув і рівно за 30 хвилин почало клювати. А там такий кльов, що дзвоники можна не ставити. Якщо не встиг фрикціон скрутити, то ловиш спінінг у воді. Ми тоді наловили чимало. Десь 6 коропів. Від 2 кілограмів ми додому забрали і штуки 3-4 кілограмових відпустили. Повернулися додому і разом з французами перечистили всю рибу, а потім в сметану, часник і у фольгу на мангалі. Потім усі роз’їхалися, ми її порізали та заморозили. Я ту рибу ще місяці два доїдав.

– Ви всі разом живете в будинку?

– Так, у нас там практично триповерховий будинок. Є два поверхи, а третій – горище, але воно зроблене під спальню. Будинок ділиться на дві половини. На другому поверсі декілька кімнат і по кухні на кожній половині. На першому поверсі сауна і спортзал. Все дуже зручно.

– Скільки у ньому живе людей?

– У нас конвеєр. Вечори боксу у всіх різні, та тому одні приїжджають, а інші їдуть. Буває по три людини живе, а буває й по вісім – як коли.

– У вас уже є своя особиста кімната?

– Раніше жив з хлопцями, але їх переселили, і тепер живу сам. Вже можна сказати, що третій поверх мій.

– Що думаєте про трешток?

– В мене такого не було. Я це не практикував і зовсім не розумію. Ти себе гідніше поводиш, коли поважаєш свого противника. Так, це шоу і допомагає збільшити інтерес до бою, але для мене це дико. Завжди треба залишатися людьми.

– Хто ваші кумири?

Як вибуховий і б'ючий боксер мені подобається Майк Тайсон. За характером безперечно віддаю перевагу Артуро Гатті. Я дивився його бої, й він настільки вольовий з таким характером, що мало кого можна поруч поставити.

– На кого зараз орієнтуєтеся у своїй ваговій категорії?

– Перш за все, це молодий мексиканець Хайме Мунгія. Він зараз чемпіон в моїй ваговій категорії за версією WBO. Також американець Джарретт Хьорд, який програв останній бій Джуліану Вільямсу, котрого я також розглядаю як хорошого опонента надалі. І ще виділю свого партнера, екс-чемпіона WBA, француза Мішеля Соро. Ми з ним багато спарингували і зараз тренуємося в одному залі. Крім того, серйозні хлопці кубинець Ерісланді Лара і аргентинець Браян Кастаньо, який декілька боїв тому виграв у Соро. І це тільки з відомих, а ще є декілька невідомих бійців, яких не транслюють, і вони разом зі мною рухаються нагору.

Може скластися така ситуація, що поки я дійду до високих місць, там уже будуть зовсім інші боксери. Теперішні лідери можуть змінити вагу чи зав’язати, а з нижчої ваги зайдуть класні молоді боксери. Так що конкуренція дуже серйозна.

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– Доводилося битися поза рингом?

– У мене було важке дитинство і доводилося багато битися. Київський район Вінниці не дуже благополучний. Билися-мирилися, але нічого особливого не було.

– Як вам вдалося в цих умовах стати на правильний шлях у житті?

В навчанні у мене не все виходило і я з дитинства собі забив у голову, що бокс – єдине через що я можу пробитися в люди. Я чіплявся за бокс зубами. Було проблеми з суддівством, бо багато засуджували в боях і не давали перемоги. А особливо важко було, коли йшов з важкою сумкою на тренування і розумів як треба пахати, а ровесники грали у футбол і гуляли з дівчатами. Проводиш складне тренування на 2-3 години, а ще й зал дуже спекотний був. По десять потів стікало, і коли повертався з тренування, вже нічого не хотілося. Головне пережити ці моменти, а потім легше.

– Які у вас особисто та в інших боксерів є забобони?

– У мене немає ніяких забобонів. Я в це не вірю. Це все психологічно. Навіщо щось вигадувати та себе накручувати? Перед боєм я можу помолитися і перехреститися – оце й усе. Я нічого не вигадую, а дехто одну шкарпетку натягує вище, інші взагалі шкарпетки не перуть, але це смішно.

– Не думали найближчим часом змінювати вагову категорію?

– Поки що про це не думав. Мрію стати абсолютним чемпіоном світу у цій вазі, а після того подивимось. Поки що вага мене "не піджимає", і в контракті стосовно цього пунктів немає. Якщо вага підніметься і я відчуватиму, що тяжко її зганяти, то, звісно, перейду в іншу категорію. Наразі мене все влаштовує і я роблю вагу легко.

В останній тиждень перед боєм з Маріном я тренувався пару разів, більше відпочивав і набирався сил. У Санчеса такий підхід, що якщо з вагою все нормально і ти добре підготовлений, то в останній тиждень перед боєм ти можеш відпочивати: в спарингах не стоїш, кроси сильно не тиснеш, хіба що трошки бою з тінню.

– Які найулюбленіша і найнеулюбленіша на тренуваннях вправа?

– Найбільше люблю спарингувати. Конкретно якоїсь вправи, яку не люблю, немає. Не люблю, коли виходиш сильно змучений після спарингу і тренер щось для тебе вигадує, змушує щось доробляти. Не важливо що це буде – пострибати на скакалці, поробити щось з гантелями, побити грушу.

– Побутує така думка, що вам поки що дають "мішків". Що про це скажете?

– Можливо, мені дають трохи легших боксерів, ніж комусь би хотілося. Ну але як "мішків"? У моїх опонентів за 20-30 боїв. Це боксери, які можуть вийти та нормально вдарити. "Мішки" – це люди у яких руки незрозуміло де стоять і вони не можуть вдарити. Просто ці люди трохи нижче мого рівня. Це люди так вважають, а що вони хотіли, щоб мені на перший же бій поставили чемпіона світу? Так же не робиться. На все свій час. Я ще молодий хлопець. Санчес намагається мене більше притримати, бо бачить, що можу ще більше розкритися. Якби бачили, що це моя межа, то вже дали б якогось сильного суперника і кинули під "танк". Вони професіонали – це їхня справа. Переважно таке говорять люди, які не нюхали бокс.

– Коментарі читаєте?

– Взагалі перед боями стараюся не читати. Останнім часом, коли починаю замислюватися, що я ніби крутий боксер, тренуюся в США, зірка і т.п., то одразу заходжу на сайти та читаю про себе коментарі. Після цього самооцінка одразу падає і я знову стаю простим хлопцем (сміється). Якось передивлявся на ютубі свій бій з кубинцем Сатолонго та й вирішив почитати коментарі. Найбільше мене "вбив" коментар "махач двох алкашів" (сміється). Для мене це було не образливо, а дуже смішно.

– Ви провели 15 боїв на профіринзі, але поки що перебуваєте на 93 місці у рейтингу. Ви вже обговорювали якісь плани щодо свого просування з промоутерами?

– Рейтинг ще не оновився. Після оновлення вже десь на 70 місце маю піднятися, але рейтинг це таке. Може бути бій-другий і можна було б потрапити в десятку – це залежить від того, як мене поведуть і яких суперників дадуть. Я спілкувався зі своїми промоутерами, і ми домовлялися, щоб на осінь влаштувати бій з кимось із топ-20 чи топ-30. На наступний рік буде значно веселіше.

Я можу з будь-ким "закатати" такий бій, що замисляться, кому віддавати перемогу – йому чи мені. Але "закатати" бій чи грамотно його провести і виграти, щоб ніхто "не придерся" – це зовсім інші речі. Санчес хоче, щоб я вийшов на 100% підготовленим і виграв без питань. Через це він намагається давати мені досвідчених і старших опонентів.

Передостанній бій я провів з мексиканцем Фредді Ернандесом. Він у них тут був зіркою, боксував з Ангуло і Ларою. Причому з Ларою усю дистанцію провів і дав хороший бій. Тому бій з ним став для мене хорошим досвідом. Не скажу, що і Фернандо Марін "мішок" – він такі удари тримав, що я вже за нього почав переживати, ще й відмахувався непогано. Ти боксуєш настільки, наскільки тобі дозволяє боксувати суперник. Ніхто не думає, що може це просто я добре підготовлений. Цікаво, що скажуть люди, коли я почну вибивати перших номерів у своїй вазі. Мені здається, що придумають ніби вони постаріли або у поганій формі. От коли я побив олімпійського чемпіона, казали, що мені пощастило.

– Ваша думка про бій Люка Кемпбела і Василя Ломаченка.

– Що тут думати? Я зараз взагалі не бачу того, хто може перемогти Ломаченка. Звичайно, це бокс і будь-хто може вдарити. От як було у бою Ломаченка з Лінаресом, коли він нормально пропустив і йому рахували. Але щоб хтось дав конкретний бій чи перебоксував його, то таких я не бачу. Просто хтось може махнути і влучити, але у Василя важко влучити, бо у нього дуже хороший захист, він рухливий і добре працює в атаці.

До слова: Усик розповів про спаринг з Ломаченком: Ти хочеш його вдарити, а його там вже немає