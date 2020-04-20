Я до тебе ще доберуся: з'явилися подробиці перепалки Хачеріді та судді в Білорусі

Білоруські ЗМІ розповіли подробиці скандалу на матчі між "Вітебськом" та "Динамо" Брест. Український футболіст Євген Хачереді під час гри був вилучений, а після матчу начебто намагався вдарити арбітра.

Видання Tribuna.com Білорусь описало деталі конфліктної ситуації у підтрибунному приміщенні після матчу чемпіонату Білорусі.

"Вітебськ" на своєму полі здолав "Динамо" (1:0) завдяки голу з пенальті. До пенальті призвело грубе порушення правил Євгеном Хачеріді.

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"Очевидці кажуть, що після закінчення зустрічі Хачеріді з голим торсом в банному рушнику вийшов з роздягальні і чекав суддів біля входу в підтрибунне приміщення. Як тільки там з'явилися головний арбітр Сергій Чистов з помічниками, Євген попрямував в їхній бік.

Хачеріді намагався емоційно з'ясувати у рефері, чому той вирішив його вилучити. На адресу арбітра летіли фрази в стилі: "Ти що твориш? Я до тебе ще доберуся". Однак за пару метрів до суддів шлях захиснику перегородив футболіст "Вітебська" Олег Кармушка", – пишуть білоруські журналісти.

За їх інформацією, до Хачеріді підбіг тренер воротарів Василь Хомутовський та відправив захисника до роздягальні.

Свідки епізоду також запевняють, що Хачеріді не мав можливості вдарити арбітра, адже між ними була велика дистанція.

Відео вилучення Хачеріді

Після скандалу у ЗМІ з'явилися чутки буцімто "Динамо" Брест хоче розірвати контракт з Хачереді.

У пресслужбі брестського клубу заперечили цю інформацію

Чинна угода Хачеріді з "Динамо" Брест діє до 31 грудня 2021 року.

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