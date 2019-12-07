Я готовий до рок-н-ролу, – Руїс про бій з Джошуа

156 Читать новость на русском
Енді Руїс – Ентоні Джошуа / matchroomboxing.com

Мексиканець Енді Руїс поділився очікуваннями від матчу-реваншу проти Ентоні Джошуа. Боксери зустрінуться 7-го грудня у бою за титули WBA Super, WBO, IBF і IBO.

Руїс заявив, що хоче перемогти Джошуа, що йому вдалося зробити 1-го червня. "Головна річ – залишатися сфокусованим, дотримуватися плану на бій і виконати план на бій", – цитує Енді vRINGe.

Читайте також: Ентоні Джошуа – Енді Руїс: анонс найочікуванішого реваншу року

На думку букмекерів, Руїс андердог поєдинку. Але, за словами Енді, саме це його й мотивує.

Завжди будуть ті, хто сумнівається і ті, хто підтримує тебе. У моєму випадку це взаємовиграшна ситуація. Ви знаєте, що дає мені більше мотивації? Довести ще раз, що всі не мають рації,
– заявив боксер.

Також Руїс прокоментував свою вагу. На офіційному зважуванні він показав 128,68 кілограма, що на 21 кілограм більше, аніж у Джошуа.

Я, мабуть, буду трохи важчим, ніж в першому бою. Я хочу бути трохи сильнішим. Я готовий до рок-н-ролу. Я відчуваю себе сильним,
– зазначив мексиканець.

Останні новини про бій Джошуа – Руїс

Жіночі зачіски на коротке, середнє та довге волосся: найкращі ідеї
сьогодні
26070
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Джошуа – Руїс Ентоні Джошуа
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 18:10 Кубок світу з біатлону-2019: онлайн-трансляція
Юрій Семенюк 1345
сьогодні 14:40 З Уайта зняли звинувачення у використанні допінгу, він претендент на пояс WBC
Юрій Семенюк 231
сьогодні 14:07 Як зірковий Мессі дебютував у Лізі чемпіонів у Донецьку 15 років тому – ексклюзивні кадри
Вісент Луїс 211
6 грудня 20:34 Зевіна принесла Україні першу медаль чемпіонату Європи з плавання на короткій воді
533
6 грудня 19:54 Хокеїсти українських топ-клубів влаштували масову бійку на льоду: відео
Юрій Семенюк 1049
Новини
Більше новин
Залиште відгук