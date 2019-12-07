Я готовий до рок-н-ролу, – Руїс про бій з Джошуа

Мексиканець Енді Руїс поділився очікуваннями від матчу-реваншу проти Ентоні Джошуа. Боксери зустрінуться 7-го грудня у бою за титули WBA Super, WBO, IBF і IBO.

Руїс заявив, що хоче перемогти Джошуа, що йому вдалося зробити 1-го червня. "Головна річ – залишатися сфокусованим, дотримуватися плану на бій і виконати план на бій", – цитує Енді vRINGe.

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На думку букмекерів, Руїс андердог поєдинку. Але, за словами Енді, саме це його й мотивує.

Завжди будуть ті, хто сумнівається і ті, хто підтримує тебе. У моєму випадку це взаємовиграшна ситуація. Ви знаєте, що дає мені більше мотивації? Довести ще раз, що всі не мають рації,

– заявив боксер.

Також Руїс прокоментував свою вагу. На офіційному зважуванні він показав 128,68 кілограма, що на 21 кілограм більше, аніж у Джошуа.

Я, мабуть, буду трохи важчим, ніж в першому бою. Я хочу бути трохи сильнішим. Я готовий до рок-н-ролу. Я відчуваю себе сильним,

– зазначив мексиканець.

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