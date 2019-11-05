"Я можу потрясти світ": зірка UFC Масвідаль кинув виклик Альваресу

Володар титулу BMF в напівсередній вазі Хорхе Масвідаль кинув виклик чемпіону WBO в напівважкому дивізіоні Саулю Альваресу.

Боєць ММА ніколи не брав участі в боксерських поєдинках, але вважає, що може перемогти одного з найкращих представників цього виду спорту.

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Я дуже серйозно налаштований вийти в ринг з Канело. Я відчуваю, що можу потрясти світ. Канело краще мене в боксі? Він викинув на десять тисяч джебів більше, ніж я, тому що це саме те, що він робить з ранку до вечора.



Але я можу принести деякі елементи, до яких боксери не звикли і викинути Канело з його гри. Я б'ю як вантажівка. Якщо я одягну боксерські рукавички, я не побоюся зламати руку. Я відчуваю, що міг би бути законною загрозою в боксі,

​– заявив Масвідаль.

Нагадаємо, в останньому поєдинку Хорхе Масвідаль переміг Нейта Діаса на UFC 244, якому лікарі заборонили продовжувати бій через сильні розсічення.

Сауль Альварес, в свою чергу, брутально нокаутував росіянина Сергія Ковальова і став новим чемпіоном за версією WBO в напівважкій вазі. Раніше повідомлялося, що Сергій потрапив до лікарні після бою з мексиканцем.